Sanidad

Sanidad y la Federación de Moros y Cristianos de Altea anima a donar sangre en la Maratón Festera

La donación se celebrará el 25 de agosto en la cafetería del Centro Social con el objetivo de reforzar las reservas de sangre.

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Sanidad y la Federación de Moros y Cristianos de Altea anima a donar sangre en la Maratón Festera
Sanidad y la Federación de Moros y Cristianos de Altea anima a donar sangre en la Maratón Festera | Onda Cero Marina Baixa

La Concejalía de Sanidad y la Federació de Moros i Cristians Sant Blai han presentado una nueva edición de la Maratón Festera de Donación de Sangre, una iniciativa solidaria que tendrá lugar el próximo 25 de agosto, de 16:30 a 20:30 horas, en la cafetería del Centro Social.

La campaña, organizada en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo incrementar las reservas de sangre y plasma en unas fechas en las que la demanda sanitaria continúa siendo elevada y las donaciones suelen disminuir.

Durante la presentación, la concejala de Sanidad, Anna Lanuza, hizo un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía, recordando que “donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar hasta tres vidas y constituye uno de los mayores actos de solidaridad que podemos ofrecer”. Asimismo, agradeció la implicación de la Federación de Moros i Cristianos Sant Blai d'Altea, que un año más se suma a esta iniciativa para fomentar la donación entre festeros, festeras y vecinos del municipio.

Marta Lloret, tesorera de la Federación de Moros i Cristianos Sant Blai, anima a todas las filás y comparsas a implicarse en esta jornada solidaria y contribuir a que la maratón vuelva a ser un éxito de participación.

Como ya es tradición, la organización reconocerá el compromiso festero regalando un jamón a las tres filas que consigan el mayor número de donaciones, una iniciativa que busca incentivar la participación y reforzar el espíritu solidario que caracteriza a las fiestas de Moros y Cristianos de Altea.

Bajo el lema "Festers i festeres, dona sang, salva vides!", la organización recuerda que cualquier persona que reúna los requisitos para donar puede participar en esta maratón, contribuyendo a mantener unas reservas de sangre imprescindibles para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y situaciones de emergencia.

Desde la Concejalía de Sanidad y la Federació de Moros i Cristians Sant Blai se invita a toda la población a sumarse a esta jornada solidaria porque, una vez más, Altea demuestra que la solidaridad también forma parte de sus fiestas.

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