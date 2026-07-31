Sanidad y la Federación de Moros y Cristianos de Altea anima a donar sangre en la Maratón Festera

La Concejalía de Sanidad y la Federació de Moros i Cristians Sant Blai han presentado una nueva edición de la Maratón Festera de Donación de Sangre, una iniciativa solidaria que tendrá lugar el próximo 25 de agosto, de 16:30 a 20:30 horas, en la cafetería del Centro Social.

La campaña, organizada en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo incrementar las reservas de sangre y plasma en unas fechas en las que la demanda sanitaria continúa siendo elevada y las donaciones suelen disminuir.

Durante la presentación, la concejala de Sanidad, Anna Lanuza, hizo un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía, recordando que “donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar hasta tres vidas y constituye uno de los mayores actos de solidaridad que podemos ofrecer”. Asimismo, agradeció la implicación de la Federación de Moros i Cristianos Sant Blai d'Altea, que un año más se suma a esta iniciativa para fomentar la donación entre festeros, festeras y vecinos del municipio.

Marta Lloret, tesorera de la Federación de Moros i Cristianos Sant Blai, anima a todas las filás y comparsas a implicarse en esta jornada solidaria y contribuir a que la maratón vuelva a ser un éxito de participación.

Como ya es tradición, la organización reconocerá el compromiso festero regalando un jamón a las tres filas que consigan el mayor número de donaciones, una iniciativa que busca incentivar la participación y reforzar el espíritu solidario que caracteriza a las fiestas de Moros y Cristianos de Altea.

Bajo el lema "Festers i festeres, dona sang, salva vides!", la organización recuerda que cualquier persona que reúna los requisitos para donar puede participar en esta maratón, contribuyendo a mantener unas reservas de sangre imprescindibles para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y situaciones de emergencia.

Desde la Concejalía de Sanidad y la Federació de Moros i Cristians Sant Blai se invita a toda la población a sumarse a esta jornada solidaria porque, una vez más, Altea demuestra que la solidaridad también forma parte de sus fiestas.