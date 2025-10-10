La reurbanización del entorno del Mercat de Villajoyosa mejorará la accesibilidad y la movilidad

El objetivo de esta actuación es la creación de una plataforma única y la mejora de las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana. La actuación convertirá estas calles en una plataforma única en la que el peatón tendrá preferencia; además, se renovará la red de pluviales para prevenir episodios de inundaciones y mejorar la capacidad de evacuación de aguas.

La actuación ha sido adjudicada con un presupuesto de 338.487,88 euros. El plazo de ejecución es de cerca de dos meses y se llevará a cabo con una planificación específica para minimizar las molestias a comerciantes y vecinos.

El proyecto incluye una nueva pavimentación que conllevará el rediseño de estas calles en plataforma única, eliminado barreras y convirtiéndolas en accesibles. Se dispondrá señalización vertical y horizontal de prioridad peatonal de aviso a los vehículos, y de límite de velocidad a 10 kilómetros por ahora.