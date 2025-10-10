Obras

La reurbanización del entorno del Mercat de Villajoyosa mejorará la accesibilidad y la movilidad

El Alcalde Marcos Zaragoza se ha reunido con comerciantes y vecinos de las calles donde se ejecutará el proyecto de mejora

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La reurbanización del entorno del Mercat de Villajoyosa mejorará la accesibilidad y la movilidad
La reurbanización del entorno del Mercat de Villajoyosa mejorará la accesibilidad y la movilidad | Onda Cero Marina Baixa

El objetivo de esta actuación es la creación de una plataforma única y la mejora de las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana. La actuación convertirá estas calles en una plataforma única en la que el peatón tendrá preferencia; además, se renovará la red de pluviales para prevenir episodios de inundaciones y mejorar la capacidad de evacuación de aguas.

La actuación ha sido adjudicada con un presupuesto de 338.487,88 euros. El plazo de ejecución es de cerca de dos meses y se llevará a cabo con una planificación específica para minimizar las molestias a comerciantes y vecinos.

El proyecto incluye una nueva pavimentación que conllevará el rediseño de estas calles en plataforma única, eliminado barreras y convirtiéndolas en accesibles. Se dispondrá señalización vertical y horizontal de prioridad peatonal de aviso a los vehículos, y de límite de velocidad a 10 kilómetros por ahora.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer