La remodelación del casco urbano de l’Alfàs del Pi acorta sus plazos y podría estar acabado a finales de julio

Aunque en un inicio toda esta obra estaba prevista que se finalizara a finales de agosto o inicios de septiembre, desde el consistorio alfasino los tiempos han sido una de las prioridades de la obra y como señala el primer edil, Vicente Arques, ocasionar las menores molestias a vecinos y comerciantes y parece que se va adelantar el fin de la obra

Esta actuación forma parte de uno de los proyectos de reurbanización más importantes impulsados por el consistorio alfasino para mejorar la accesibilidad del centro histórico. El proyecto contempla la creación de una plataforma única que integrará este entorno urbano, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo la accesibilidad universal. De este modo, la plaza ganará en amplitud, seguridad y funcionalidad, adaptándose tanto al uso diario de vecinos y vecinas como a la celebración de eventos y actos multitudinarios.

Asimismo, la actuación permitirá redefinir los espacios de estancia, descanso y circulación mediante diferentes pavimentos, contribuyendo a una mejor organización del entorno y a una mayor comodidad para peatones.

Entre los elementos destacados del proyecto figura la puesta en valor del pino de l’Alfàs, que contará con un banco de piedra perimetral concebido como zona de descanso y punto de encuentro, además de incorporar un carácter conmemorativo vinculado a la historia de la plaza.

De forma paralela, se continúa con la renovación de infraestructuras básicas, como la red de agua potable, sustituyendo antiguas conducciones para mejorar la eficiencia del servicio y garantizar su adecuación a las necesidades actuales.