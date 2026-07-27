La Reina Cristiana Marta Llinares relata la unión de la seda y el campo con las torres vigía en su entrada a Villajoyosa

“Torres y seda”. La Reina Cristiana Marta Llinares, de la compañía Llauradors, desplegó en el Desfile Cristiano un boato basado en la unión de la seda y el campo con las torres vigía. Un relato que se centró en cómo del trabajo de los labradores nace la defensa de la tierra.

La Reina Cristiana hiló su historia, centrada en el siglo XVI, con diferentes escenas que se iban sucediendo desde que se cosecha la seda en el campo hasta que el tributo llega a la corte y se traduce en el sistema de defensa de la costa a través de las torres vigías que servían para repeler los ataques berberiscos. Marta Llinares centró su boato en la época en la época en la que se sucedió el milagro de Santa Marta y por el que se celebran los Moros y Cristianos de Villajoyosa.

La entrada de las tropas de la reina comenzó con caminos de agua y campos de moreras que se alzan a la entrada de la ciudad. Labradores trabajando para recoger la seda como un tesoro que luego se convertirá en un material muy preciado en la corte. Vecinos trabajando en el campo y cómo se transforma la seda y se trabaja el hilo para convertirlo en lujosas sedas completaron estas escenas.

Para terminar, la Lonja de la Seda como protagonista, donde los nobles elegían las telas para sus trajes y los sastres las confeccionaban. Las monedas como tributo recogidas a los labradores, se convierten en torres vigía para preservar la costa de ataques. La Reina Cristiana, precedida de más de 100 personas entre amigos y familiares y desfilando en formación de los tradicionales ejércitos de los Tercios del siglo XVI, entraba en la villa en una carroza que simulaba una de esas Torres que se encuentran en Villajoyosa.

El Desfile Cristiano arrancó a las 21 horas con las compañías Almogàvers, Marinos, Caçadors, Voluntaris, Pescadors, Catalans, Artillería Cristiana, Contrabandistas, Pirates Corsaris y Destralers. Los capitanes de todas las compañías desfilaron con sus coloridos boatos.

Este lunes, 27 de julio, los actos festeros se trasladan a la playa Centro con el Alijo de Contrabandistas y Pirates Corsaris, seguido de la Embajada Contrabandista. A continuación, se celebrará la presentación de las tropas al Rey Moro y la Embajada Beduina.

Este acto actuará como preámbulo de la gran noche del Desembarc. Con los primeros rayos de sol, llegarán las barcas sarracenas a la playa y tendrá lugar el acto central de las fiestas que recrea el ataque sufrido el 29 de julio de 1538 y que fundamenta las Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional. Además, el Ayuntamiento ha solicitado que el Desembarc y los actos que se centran en la playa sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial.