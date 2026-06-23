Recta final de las obras del Bulevar verde peatonal y ciclista de La Penya de Finestrat

Nati Algado, alcaldesa de Finestrat junto al Ingeniero municipal de Obra civil, Óscar Llorca, han visitado la zona baja de La Penya para seguir la evolución de la obra del Bulevar verde. “Esta obra representa una transformación integral del principal acceso al casco histórico por la CV-767, donde lo estamos dotando de acera y de carril bici para conectar con la zona deportiva de La Foia. Ya lo estáis viendo día a día, sobre todo estas últimas semanas en las que los trabajos han avanzado mucho. Así que muy pronto todos, vecinos y visitantes, podremos disfrutar de esta nueva entrada a Finestrat. Una firme apuesta por la accesibilidad, la movilidad sostenible, que también pone en valor la icónica imagen de nuestras casas colgantes sobre La Penya», indicó la alcaldesa, Nati Algado.

Detalles de la obra

Con esta actuación han creado una plataforma paralela a la carretera CV-767 que pasa por debajo de La Penya para generar una acera y un carril bici que enlazará el casco urbano con la zona deportiva de La Foia. De esta manera, Finestrat sigue avanzando en materia de movilidad sostenible al facilitar el tránsito peatonal y ciclista por esta vía. A su vez, han implantado una red de canalización de aguas pluviales para evitar las inundaciones en la zona cuando llueve torrencialmente y otra red para evacuar aguas residuales de la zona Este del casco urbano.

El presupuesto asciende a 1.759.345€ y con una subvención de los fondos europeos Next Generation EU que asciende a 1.029.568€. La cuantía restante es aportado por el Ayuntamiento de Finestrat.