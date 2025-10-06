Bono Consumo

El PSOE de la Vila propone reactivar los bonos consumo y desde la concejalía de comercio explican que se está trabajando en otros proyectos

Desde el Psoe piensan que es una buena iniciativa para apoyar al comercio local de cara a la campaña de Navidad aunque desde Comercio de la Vila opinan que es mejor llevar a cabo otro tipo de acciones

Los socialistas piden que el gobierno local estudie habilitar una partida presupuestaria municipal para financiar los bonos consumo. Esta propuesta se presentará a través de una moción en el Pleno del Ayuntamiento. Escuchamos a Kiko Carreres, concejal PSOE Villajoyosa

Y desde el equipo de gobierno popular a través de la concejalía de comercio han explicado que se sumaron a estas campañas siempre que la diputación las llevó a cabo pero que fueron actuaciones puntuales en momentos especiales, como explica Rosa Llorca, concejala de Comercio de la Vila

Desde el departamento de comercio han señalado que se está trabajando en diversas acciones a corto, medio y largo plazo para el comercio vilero.

