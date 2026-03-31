Los docentes de la Marina Baixa inician la huelga con una concentración en Benidorm

La huelga está convocada por el sindicato STEPV, Comisiones Obreras, CSIF y UGT y desde Benidorm todos se han desplazado hasta Alicante para reivindicar el actual estado de la educación que según los docentes llevan meses intentando negociar con la consellería no sólo sobre su situación laboral, ya que son los docentes con el menor sueldo de toda España, sino otras cuestiones que afectan en general la educación en la Comunidad Valenciana. Escuchamos a Juan Luis Aguado, coordinador de la permanente de la Marina Baixa del sindicato STEPV

En diciembre ya organizaron una huelga en la que participaron unos cinco mil profesores, pero ahora estiman que se van a triplicar la participación.

Así está la situación para los docentes que si a partir de la jornada de hoy no ven un feed back adecuado por parte de la Generalitat irán a la indefinida porque la situación como señalaban profesores y profesoras es necesario ya encarar esta situación porque el deterioro es evidente y se necesitan leyes que sean efectivas y una voluntad de mejorar el sistema, como señala una de las docentes participante en esta huelga