El nuevo acceso al Hospital Marina Baixa genera controversia por no mejorar la conexión desde Benidorm

El Ministerio de Transportes ha puesto en servicio los nuevos accesos al hospital, una actuación valorada en 3,1 millones de euros que incluye un semienlace en la N-332, nuevos ramales de entrada y salida y glorietas para facilitar la conexión directa con el centro sanitario. Además, las obras incorporan aceras, zonas de aparcamiento y un carril ciclista en el entorno.

Sin embargo, la actuación ha generado críticas desde la Marina Baixa. El diputado autonómico y portavoz de Infraestructuras en Les Corts, José Ramón González de Zárate, considera que la obra solo beneficia de forma directa a municipios como Orxeta, Sella o Relleu y a una pequeña parte de Villajoyosa, mientras que la mayoría de vecinos de la comarca seguirá utilizando el mismo acceso de siempre.

Según González de Zárate, “más del 85% de la población no tiene ninguna mejora” y asegura que localidades como Benidorm, Altea, L'Alfàs del Pi, Finestrat o La Nucia continúan accediendo al hospital prácticamente por el mismo recorrido que antes de las obras. Además, ha señalado que la mayoría de ambulancias y servicios de emergencia proceden precisamente de la zona de Benidorm y del resto de municipios de la comarca, afirmando que “más del 94% de los servicios de SAMU y ambulancias vienen de la zona de Benidorm y tienen el acceso igual o peor”. También ha acusado al Ministerio de priorizar criterios “políticos” frente a las necesidades reales de movilidad sanitaria de la comarca.

Por su parte, la diputada autonómica y secretaria general del PSPV-PSOE en la Marina Baixa, Maite García, ha defendido la actuación destacando que “da acceso directo a toda la población que viene de la parte sur” y que “lo más importante ya no es solamente el acceso, sino la salida directa hacia Alicante”. García asegura que esta nueva conexión facilitará especialmente “los traslados de ambulancias y enfermos hacia el hospital de Alicante”, evitando atravesar el núcleo urbano de Villajoyosa por la carretera nacional. Además, pone en valor que “se ha mejorado muchísimo la entrada y la accesibilidad al hospital” gracias a la incorporación de aceras, estacionamiento y carril bici.

García reconoce además que “lo aconsejable sería también que se hiciera esta misma actuación pensando en la zona norte”, por lo que adelanta que desde la comarca solicitarán al Gobierno de España futuras mejoras de acceso al hospital.