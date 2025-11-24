Oposición

El PSOE de Benidorm pide medidas urgentes para frenar la proliferación de cambios de uso de locales comerciales a viviendas

Desde las filas socialistas han vinculado directamente esta problemática con la crisis de acceso a la vivienda que sufre la ciudad

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El PSOE de Benidorm reclama medidas urgentes y contundentes para frenar la proliferación de cambios de uso de locales comerciales a viviendas, mayoritariamente destinadas al alquiler turístico

Los socialistas alertan de que este tipo de cambio de uso tensiona aún más los precios de la vivienda y pone en peligro al comercio local. Escuchamos a Cristina Escoda, portavoz socialista

Por todo ello, la dirigente socialista ha exigido que se inicie de inmediato la modificación puntual del PGOU para limitar drásticamente o prohibir los cambios de uso en los ejes comerciales y en las plantas bajas de los edificios residenciales

