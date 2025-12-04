Reciclaje

El Consorci Mare incorpora una máquina embaladora de residuos al Complejo Ambiental

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La adquisición de la nueva máquina retractiladora ha sido posible gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana de 230.000 euros. A partir de ahora el Complejo Ambiental de El Campello cuenta con dos retractiladoras para embalar las balas de rechazo

Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

Es una maquina automatizada que envuelve en plástico film las balas de rechazo, los residuos que tras el tratamiento no pueden ser recuperados y son compactados y trasladados al vertedero para su correcta eliminación. Se trata de un equipo de última generación, capaz de embalar 28 toneladas de balas cada hora. Al enfardar estos residuos en plástico, se minimizan los posibles olores emitidos en el traslado. La adquisición ha sido posible gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana, que asciende a los 230.000 euros, que busca mejorar las instalaciones de gestión de residuos de los consorcios.

