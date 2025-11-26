Villajoyosa avanza firme en la mejora de sus infraestructuras

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha explicado que este año se han incluido varias calles dentro del plan de asfaltado municipal, que a partir de ahora una parte irá destinada anual a asfaltado de calles para dar respuesta continuada a las necesidades de mantenimiento urbano.

En relación con los grandes proyectos urbanísticos, el alcalde ha anunciado que en 2026 se ejecutará la fase 6 y última de las termas, una actuación que se desarrollará en paralelo a la urbanización del mercado, actualmente en marcha. Zaragoza ha avanzado que el Mercat contará con un concepto de plaza urbana abierta al peatón. “En el mercat hi haurà una plaça urbana en la qual el peató podrà caminar per tots els espais. El cotxe quedarà en un segon plànol i haurà d’anar a 10 per hora”, explicaba el alcalde, destacando además la relevancia del entorno de la Calle Canalejas con las Termas.

Otro de los proyectos que verá la luz en los próximos meses es el ascensor que conectará la playa Centro con la zona Barberes Sur. Según Zaragoza, “Va a un ritme bé, nosaltres som optimistes i crec que potser febrer o març podríem tenir l’obra acabada”, señalaba. El alcalde subraya que esta infraestructura supondrá una mejora significativa en la accesibilidad.