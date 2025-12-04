Villajoyosa estrena “El Pregoner”, el nuevo canal oficial de información en Whatsapp y Telegram

Los usuarios podrán suscribirse a través de un enlace o por medio de un código QR de manera gratuita y confidencial y estos nuevos canales se suman a los perfiles oficiales de redes sociales con los que cuenta el Ayuntamiento en Facebook, Instagram, X o Youtube, y la web municipal www.villajoyosa.com

Escuchamos a Rosa Llorca, concejala de Comunicación de

La “App VilaJoiosa”, también es un servicio gratuito para que los vecinos puedan comunicar en tiempo real de cualquier incidencia o desperfecto, a través de su teléfono móvil. La información que transmitan sobre una incidencia se traslada de manera inmediata al departamento responsable. Esta aplicación ofrece servicios como la solicitud de cita previa para la oficina de atención al ciudadano, la extensión administrativa en La Cala y el departamento de Servicios Sociales, un directorio de los instalaciones públicas y privadas más interesantes, avisos, listado de asociaciones y clubs locales, información sobre los horarios de transportes públicos y farmacias de guardia, noticias, agenda de eventos y una guía turística.

Los vecinos pueden descargarse esta aplicación en las tiendas virtuales Google Play (teléfonos Android) o App Store (teléfonos iPhone) y registrarse en la misma.