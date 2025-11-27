Benidorm adjudica el contrato para los eventos en los campos de fútbol Martínez Munuera por cuatro años de duración

La adjudicataria es una Unión Temporal de Empresas, la única que optó al concurso que promoverá y gestionará eventos en esta instalación durante los próximos cuatro veranos, y que no sólo serán festivales sino también con actuaciones de artistas de renombre internacional.

En base al contrato, el consistorio va a obtener un beneficio directo por estos eventos, ya que la empresa va a abonar 0,51 euros por cada entrada vendida. El consistorio ganará dinero con esta adjudicación en vez de aportar como venía sucediendo hasta ahora. Escuchamos a Jesús Carrobles, concejal de Eventos de Benidorm

La empresa deberá organizar un mínimo de tres conciertos masivos de entre 10.000 y 20.000 personas cada verano y un máximo de cinco con artistas nacionales e internacionales. También deberá organizar un mínimo de tres conciertos y un máximo de cinco por debajo de los 10.000 asistentes; y montar las infraestructuras necesarias para la celebración de los eventos que organice ella u otros productores que estén interesados. Además, la empresa adoptará medidas específicas para garantizar un desarrollo adecuado de los espectáculos y una convivencia equilibrada con los residentes. Escuchamos de nuevo al concejal de eventos.

Y uno de los que ya han anunciado de forma oficial en el recinto Benidorm SKYFEST es el Latin Fest

Benidorm se convertirá el próximo verano de 2026 en una de las grandes capitales musicales urbanas del Mediterráneo, acogiendo por primera vez el festival Latin Fest los días 4 y 5 de julio en el recinto Benidorm SKYFEST (Ciudad Deportiva Guillermo Amor). La previsión de asistencia supera los 50.000 espectadores a lo largo del fin de semana.

Desde su nacimiento en 2017 este festival ha reunido en sus escenarios a algunos de los mayores artistas de la escena latina y urbana: Bad Bunny, Daddy Yankee, Eladio Carrión, Arcángel, Feid, Myke Towers, Mora, Jhayco, Emilia Mernes o Beéle, entre muchos otros, nombres que encabezan listas globales, dominan plataformas digitales y representan el mayor impacto musical del momento.

La incorporación de Benidorm supone un avance estratégico tanto para la marca como para la ciudad, que cuenta con una infraestructura hotelera amplia, una sólida tradición festivalera y excelentes conexiones para recibir a los asistentes previstos. El Benidorm SKYFEST permitirá elevar la producción del evento y ofrecer una experiencia completa de fin de semana con música, playa y ocio.

El impacto económico estimado superará los 10 millones de euros, generando más de 1.000 empleos directos e indirectos entre producción, montaje, logística, seguridad, restauración y servicios asociados.