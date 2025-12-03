Turismo y Seguridad Ciudadana

El I Foro de Policía Local y Turismo analizará en l’Alfàs la mejora de la seguridad en los destinos turísticos

El encuentro permitirá abordar el fenómeno turístico desde una perspectiva multidisciplinar

Onda Cero Marina Baixa

Alfaz del PI |

Este encuentro profesional se celebrará el próximo 16 de enero de 2026 en la Casa de Cultura, organizado por UNIJEMPOL y el SPPLB con la colaboración de las concejalías de Seguridad Ciudadana y Turismo, con el objetivo de convertirse en un espacio de referencia para el análisis y la mejora de la seguridad en los destinos turísticos. Escuchamos a Luis Morant, concejal de Seguridad Ciudadana

El encuentro permitirá abordar el fenómeno turístico desde una perspectiva multidisciplinar. La jornada está dirigida a miembros de los cuerpos policiales, responsables institucionales y agentes del sector turístico y empresarial. Escuchamos a Paco Angel González, vicepresidente nacional del sindicato SPPLB

El foro nace con el propósito de reforzar el papel de las Policías Locales en la gestión de territorios turísticos seguros, sostenibles y competitivos. En un contexto marcado por el aumento de la movilidad, la diversidad cultural y los nuevos retos del sector, la seguridad se consolida como una pieza clave en la calidad de la oferta turística. Escuchamos a Agustín Rubio vicepresidente de la Asociación de Jefes y Mandos UnijeMpol de la Comunitat Valenciana.

La inscripción es gratuita, pero obligatoria, y las plazas se asignarán por orden de llegada hasta completar el aforo del auditorio.

Y además en Alfas mañana jueves medio centenar de agentes formativos y empresariales en la comarca se dan cita en el Consejo Territorial de Formación Profesional de la Marina Baixa con la jornada "Tejiendo futuro: Formación, empresas y territorio", un encuentro que reunirá en el municipio a profesionales comprometidos con la conexión entre el talento local y el tejido productivo del territorio.

