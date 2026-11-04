La prevención de las adicciones centra una nueva sesión del Fòrum Jove de l’Alfàs

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha organizado una nueva sesión del Fòrum Jove, que tendrá lugar el próximo martes 17 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Espai Cultural Escoles Velles. En esta ocasión, el encuentro estará dedicado a la prevención de las adicciones y otras conductas de riesgo entre adolescentes y jóvenes, ofreciendo información, herramientas y testimonios que ayuden a tomar decisiones libres y responsables.

La sesión contará con la participación de M.ª Concepción Comba Nebot, psicóloga sanitaria especializada en población infanto-juvenil del Centro Cinco de Alicante, y Miguel Catalá, bombero y formador, que aportará su experiencia personal para abordar las consecuencias del consumo de drogas y el proceso de recuperación.

La propuesta combina dos perspectivas complementarias. Por una parte, la intervención profesional permitirá conocer qué es una adicción, cómo se desarrolla, de qué manera afecta al cerebro en una etapa especialmente vulnerable como la adolescencia y cuáles son las posibilidades de prevención y tratamiento. También se abordarán los mitos relacionados con el alcohol, el cannabis, la cocaína y otras sustancias, así como las adicciones comportamentales vinculadas a las apuestas online y al uso problemático de las pantallas.

Por otra parte, el testimonio de Miguel Catalá ofrecerá una aproximación en primera persona a la realidad de las adicciones, compartiendo cómo comenzó su relación con las drogas, las consecuencias que tuvo en su vida y el camino que le permitió salir de esa situación. Una experiencia que busca acercar esta problemática a la juventud desde una perspectiva realista, sin sensacionalismo y poniendo el foco en la posibilidad de recuperación y en la importancia de pedir ayuda.

El encuentro tendrá también un carácter participativo y práctico. Entre los contenidos previstos figuran herramientas de autoconocimiento, como el trabajo sobre las distintas esferas de la persona, la coherencia interna y el Test del Árbol, además de estrategias para gestionar las emociones, afrontar la presión del grupo y aprender a decir no ante situaciones de riesgo.

La concejala de Juventud, Carolina Solbes, ha destacado la importancia de abordar estas cuestiones desde la información y la cercanía, ofreciendo a adolescentes y jóvenes espacios donde puedan resolver dudas y compartir inquietudes sin sentirse juzgados. “Queremos que nuestros jóvenes dispongan de información rigurosa y herramientas para tomar sus propias decisiones con libertad y responsabilidad. La prevención no consiste en asustar, sino en ayudarles a reconocer los riesgos, fortalecer su autoestima y saber cómo actuar ante situaciones que pueden comprometer su bienestar”, ha señalado.

Solbes ha subrayado asimismo el valor de combinar el conocimiento profesional con las experiencias personales para acercar una realidad compleja a la población joven. “Escuchar a profesionales y conocer testimonios reales permite comprender que las adicciones pueden afectar a cualquier persona, que sus consecuencias van mucho más allá del consumo y que siempre es posible buscar ayuda. Es fundamental que sepan identificar las señales de alarma, tanto en ellos mismos como en su entorno, y que conozcan los recursos a los que pueden acudir”, ha añadido.

El Fòrum Jove está dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años. Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción en el CIJA, Centro de Información Juvenil de l’Alfàs del Pi, situado en la planta baja de la Casa de Cultura. También pueden hacerlo a través del correo electrónico juventud@lalfas.com o llamando a los teléfonos 965 887 435 y 610 205 329. Las plazas son limitadas.

El proyecto Fòrum Jove fue impulsado por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi en 2018 con el objetivo de promover el debate, el diálogo y el intercambio de ideas entre la población joven del municipio. Desde entonces, esta iniciativa busca fomentar la participación juvenil, fortalecer la cohesión grupal y ofrecer un espacio estable donde compartir inquietudes, expresar opiniones y plantear propuestas que contribuyan a mejorar la vida comunitaria.

Con esta nueva convocatoria, la concejalía de Juventud continúa apostando por una programación que sitúa a las personas jóvenes en el centro, abordando cuestiones que afectan directamente a su bienestar, su desarrollo personal y su futuro.