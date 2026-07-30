“La Presentació” de la reina Pepa Pastor será este sábado en Les Nit

Este sábado 1 de agosto a las 23,30 horas pepa Pastor Llorens será presentada como reina de “les festes d’agost 2026” junto a sus cuatro damas de honor en la plaça de les Nits. Este acto de la “La Presentació” está organizado por els Majorals 2026 penya Els Festers, l’Associació de Penyes y la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía. Será el segundo acto de la “trilogia prefestera nuciera”. La entrada será libre y gratuita.

A través de videos y música els Majorals 2026 Penya Els Festers presentarán a la futura reina de les Festes d’Agost 2026 Pepa Pastor Llorens y a sus cuatro damas de honor: Mireia Bernal Terol, Daniela Ivorra Navarro, Kira Risueño González y Carla Sendra Casado. El acto será presentado por Patricia Cano Pérez y Toni Lledó Llorens, familiares de la futura reina.

En la presentación también participará la reina de 2025 y actual reina María José Aznar Arbona y su corte de honor formada por las damas: Maria Fracés Ivorra, Bet Trubat Pérez, Paula Llorens Carrión, Maria González Berenguer, Llum Sempere Grau e Inés Molina Lloret. Acto al aire libre y que reúne cerca de 1.500 personas en la plaça Auditori de les Nits.

Barra a cargo dels Majorals 2027

La barra de la “Presentació” será organizada por els Majorals 2027 - Penya El Descontrol. Un acto para recaudar fondos para las fiestas del año que viene en el que habrá servicio de barra a precios con cena y bebidas en la plaça de Les Nits. Tras el acto y para amenizar la noche, se contará con la actuación de Dj MIKE. Todas las personas interesadas en reservar mesa para cenar pueden hacerlo en los teléfonos: 645503501 y 608194701.

“La Coronació”: 9 de agosto

Este acto de la “La Presentació” es el segundo de la “trilogia prefestera nuciera”, tras la “Presentació del Llibre de Festes d’Agost” del pasado 25 de julio. El último acto prefestero oficial será la “Coronació” el sábado 8 de agosto en la plaça Major y que supondrá el inicio del reinado de Pepa Pastor Llorens. Tras ese acto se convertirá en la 54ª reina de las “Festes d’Agost de La Nucia” y sus damas en la 54ª corte de honor.

Con estos actos La Nucía inicia la recta final de preparativos de “les Festes d’Agost 2026” que comenzarán el 14 de agosto, como marca la tradición y finalizarán el 18 de agosto. Festividades en honor a la “Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc”.