La Policía Nacional y la Policía Local de Polop desmantelan un cultivo indoor de marihuana ubicado en una vivienda unifamiliar

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Polop han desmantelado un cultivo indoor de marihuana instalado en una vivienda unifamiliar de la localidad de Polop (Alicante) dando como resultado la detención de dos varones, de 29 y 45 años de edad, por su participación en los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al detectarse una conexión ilegal a la red eléctrica que suministraba a la ilícita plantación.

La investigación se inició a raíz de informaciones vecinales sobre la posible existencia de una plantación de marihuana tipo indoor ubicada en un domicilio de la localidad de Polop. Según sus manifestaciones, del inmueble emanaba un fuerte hedor a marihuana que causaba graves molestias entre los vecinos de la zona.

Por tales hechos, los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, realizaron diversas vigilancias en torno al domicilio investigado con las que pudieron determinar que en el interior se podría estar desarrollando una actividad ilícita compatible con una plantación de marihuana.

A su vez, se identificaron a dos varones que además de morar en el inmueble, realizaban labores de mantenimiento y cuidado de la presunta plantación.

Desmantelamiento de un macro cultivo de marihuana

Durante la fase de explotación y una vez recabados todos los indicios necesarios, se puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial solicitándose el correspondiente mandamiento de entrada y registro.

Tras el registro se intervinieron unos 39 kilogramos de cogollos de marihuana, 11 kilogramos de hachís, 200 litros de acetona, producto químico usado para la elaboración y tratamiento de sustancias estupefacientes, así como toda la infraestructura propia de un cultivo donde se encontraba un total de 526 tallos de plantas de marihuana.

Además se llevó a cabo la intervención de un vehículo y la detención de dos varones, que serían los responsables y encargados de la plantación realizando labores de custodia, logística, abastecimiento y suministro de la misma.

Igualmente, se realizaron gestiones con la compañía eléctrica con el fin de comprobar si las dos viviendas investigadas estuviesen sufriendo pérdidas de fluido eléctrico o se encontraran enganchadas ilegalmente, confirmándose, por parte de los técnicos, la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica.

Tras la práctica de las diligencias policiales, uno de los detenidos ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Villajoyosa (Alicante).