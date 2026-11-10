La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana ubicada en una vivienda unifamiliar en La Nucía

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la localidad de La Nucía (Alicante), una plantación de marihuana instalada en una vivienda unifamiliar, y ha detenido a un varón, de 47 años de edad, por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes a través de informaciones que daban cuenta de la posible existencia de una plantación de marihuana ubicaba en una vivienda unifamiliar de la que emanaba un fuerte hedor característico a marihuana.

A raíz de estas informaciones, agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm iniciaron un dispositivo de investigación centrado en el entorno del inmueble objeto de las pesquisas. Tras diferentes dispositivos, los investigadores recabaron los indicios necesarios que confirmaban la existencia de una plantación ilegal de marihuana en el interior de la vivienda

En el transcurso de la investigación, los agentes identificaron al morador de la vivienda como el presunto responsable de la actividad ilícita. Según determinó la investigación, este individuo se encargaba de manera directa de las tareas de instalación, mantenimiento y explotación del cultivo de marihuana.

Recabados todos los indicios necesarios, y puestos en conocimiento de la autoridad judicial, se solicitó un mandamiento de entrada y registro en el domicilio investigado.

En el inmueble los agentes localizaron 200 plantas de marihuana, unos 38 kilogramos de cogollos, un revólver de aire comprimido, 300 euros en billetes fraccionados, tres teléfonos móviles y dos ordenadores, además de una completa infraestructura destinada a favorecer su cultivo en el interior del inmueble compuesta por un sistema hidropónico equipado con distintos elementos necesarios para el desarrollo de las plantas.

De manera simultánea, los agentes realizaron gestiones con la compañía suministradora de electricidad para verificar el origen de la energía que alimentaba la infraestructura. Los técnicos de la empresa confirmaron la existencia de una conexión ilegal a la red pública, mediante la cual se abastecía de electricidad a la plantación de forma fraudulenta.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Villajoyosa (Alicante).