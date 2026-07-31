El pleno extraordinario aprueba el expediente para licitar el nuevo contrato del agua y saneamiento

El concejal Portavoz del equipo de Gobierno, Toni Such, ha explicado que la urgencia de la convocatoria “obedece exclusivamente a la necesidad de no demorar un expediente de gran importancia para el municipio. Una vez finalizados todos los informes técnicos y administrativos preceptivos, era fundamental aprobar el expediente para poder publicar la licitación cuanto antes y cumplir los plazos previstos”. Such ha señalado que “hablamos de un contrato estratégico porque garantiza la continuidad de un servicio público esencial y, al mismo tiempo, permitirá acometer las inversiones previstas para seguir modernizando las infraestructuras hidráulicas de l’Alfàs del Pi. El objetivo es prestar un servicio cada vez más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades presentes y futuras del municipio”.

El acuerdo aprobado por el pleno supone la aprobación definitiva del expediente de contratación y de los pliegos que regirán la futura concesión del servicio, documentos en los que se establecen las condiciones técnicas, económicas y administrativas que deberán cumplir las empresas interesadas en gestionar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento en l’Alfàs del Pi. Asimismo, se ha acordado iniciar oficialmente el procedimiento de adjudicación mediante concurso abierto, el sistema que garantiza la libre concurrencia y la competencia entre las empresas licitadoras. El Ayuntamiento publicará la convocatoria para la presentación de ofertas, con el objetivo de facilitar la preparación de las propuestas dada la complejidad técnica y el volumen de documentación que requiere este contrato.

El pleno también ha aprobado la composición de la Mesa de Contratación, órgano encargado de supervisar el proceso de licitación y valorar las ofertas presentadas, así como la designación del personal técnico municipal responsable de emitir los informes de valoración.

La aprobación de este expediente culmina un proceso administrativo iniciado hace meses, explica el concejal Toni Such, durante el que el Ayuntamiento ha ido completando todos los pasos exigidos por la normativa. Entre ellos figuran la aprobación del modelo de gestión del servicio, la estructura de costes y la fórmula de revisión de precios, el estudio de viabilidad económico-financiera, la memoria técnica y los anteproyectos de las principales infraestructuras previstas para mejorar la red municipal de abastecimiento y saneamiento.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi entra ya en la fase de licitación del contrato, paso previo a la adjudicación del servicio que permitirá garantizar su prestación con las inversiones y mejoras contempladas en la planificación realizada por el Consistorio.