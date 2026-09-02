La piscina del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm contará con una nueva climatizadora

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado el proyecto para sustituir la actual instalación climatizadora de la piscina del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. El presupuesto base de licitación será de 212.387,83 euros y el plazo de ejecución previsto, de cuatro meses.

La instalación de climatización y deshumidificación tiene como finalidad mantener las condiciones de temperatura, humedad y calidad ambiental necesarias para el normal funcionamiento de la piscina cubierta. No obstante, el paso del tiempo y la evolución técnica y normativa de estas instalaciones “ponen de manifiesto la conveniencia de sustituir el equipo actual por una solución de mayor eficiencia energética, mejor capacidad de regulación y más prestaciones desde el punto de vista del confort y de la calidad del aire interior”, ha señalado el concejal de Deportes, Javier Jordá.

El objeto del proyecto es definir y valorar las actuaciones que serán necesarias para sustituir la actual deshumectadora por una nueva unidad de tratamiento de aire (UTA) de alta eficiencia energética, “pero manteniendo las condiciones de servicio de la piscina y mejorando las prestaciones de la instalación térmica existente”. Así, la nueva instalación incorporará, entre otros elementos, “recuperación de calor mediante recuperador rotativo de alta eficiencia, ventiladores de velocidad variable, control automático de temperatura y humedad y sistemas de monitorización, quedando preparada para su futura integración en un sistema centralizado de gestión técnica del edificio” ha agregado el edil.

La nueva instalación climatizadora, ha recalcado Jordá, “mantendrá el uso y las características generales del inmueble del Palau y su incorporación se circunscribe a la necesaria modernización y mejora de su instalación térmica”. En ese sentido, el proyecto ya ha sido supervisado por los técnicos municipales, que han comprobado su contenido, definición, viabilidad técnica y adecuación a la normativa aplicable y han emitido el correspondiente informe favorable a su tramitación para la ejecución de las obras.

La Junta de Gobierno ha aprobado asimismo que se continúe la tramitación administrativa necesaria para la licitación y ejecución de las obras previa tramitación del correspondiente expediente de contratación.