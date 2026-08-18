La ocupación turística del mes de julio en Altea ha rondado el 90%

Para González estos datos son positivos; al igual que los del resto del año que marcan una tendencia a la desestacionalización del sector turístico en Altea. Según los datos aportados por la edil, recogidos por HOSBEC, el año comenzaba con un 56% de ocupación en el mes de enero, dato más bajo hasta el momento, y ha ido subiendo hasta el mes de julio; destacando el 70,79% de la segunda quincena de marzo y el 74,44% de la primera quincena de abril, coincidiendo con la Semana Santa. También el mes de junio ha superado el 70% de la ocupación, con una media del 71,4%. Datos que ponen de relieve el camino emprendido por Altea hacia la desestacionalización, objeto de las políticas turísticas de los últimos años en el municipio.

“Son datos muy buenos, fruto de las políticas turísticas que se están aplicando en los últimos años, en las que potenciar la cultura, gastronomía, actividades náuticas, patrimonio y la calidad de los servicios ha redundado en que los turistas elijan Altea como destino de sus vacaciones durante todo el año”. Ha concluido la responsable municipal de Turismo.