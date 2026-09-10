Ocho establecimientos participan en la quinta edición del ‘Concurso de Cocktails’ del Benidorm Gastronómico

Ocho establecimientos de hostelería de Benidorm participarán este año en la quinta edición del ‘Concurso de Cocktails’, antepenúltima cita del Benidorm Gastronómico 2026, cuya presentación ha tenido lugar este mediodía en el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) Domingo Devesa. Allí, el alcalde de la ciudad, Toni Pérez; el presidente de Abreca, Francisco Javier del Castillo; y el actual padrino del Benidorm Gastronómico, Mariano Sanz, junto a otros ediles de la Corporación y representantes del sector de la hostelería local, han sido los primeros en conocer las propuestas de los ocho establecimientos que optan a alzarse con los votos de jurado y público en este certamen, que se desarrollará del 11 al 20 de septiembre.

Toni Pérez ha destacado de nuevo el gran nivel de las propuestas presentadas, a la vez que ha felicitado a Abreca por impulsar un año más este tipo de eventos “que sirven para ampliar la oferta de nuestra ciudad y extenderla más allá de la temporada alta y también para elevar la calidad de la misma”.

Cada uno de los establecimientos participantes lleva a concurso dos cócteles: uno con alcohol y otro sin alcohol, a un precio de 9 y 7 euros respectivamente, según establecen las bases del concurso.

Para votar, los clientes deberán visitar alguno de estos locales y degustar el cóctel presentado y, posteriormente, escanear el código QR con el teléfono móvil y valorarlo entre 1 y 5 estrellas. Los votantes podrán facilitar su número de teléfono para entrar en el sorteo de seis vales canjeables por un cóctel cada uno entre todos los participantes en la votación. Estos votos servirán, además, para determinar la ‘Mención Especial del Público 2026’ a la propuesta más votada, con o sin alcohol.

Asimismo, el concurso también cuenta con un jurado formado por expertos del sector hostelero y de la coctelería, que hoy mismo ya han podido degustar y valorar los distintos combinados. Los más votados por los expertos se alzarán con el ‘Premio del Jurado al Mejor Cocktail 2026’ y la ‘Mención especial del Jurado al Mejor Cocktail Sin Alcohol 2026’, tal y como han explicado los organizadores.

Los establecimientos que van a participar en esta quinta edición son los siguientes: Camarote Club Coctelería, Diva 15, Ku Lounge Café, La Pinta Beach, La Terrasse (Port Benidorm Hotel & Spa), Malaspina, Pinocchio Playa y Shija Sabores de los Balcanes y Urban Beach.

Javier del Castillo ha felicitado a todos los participantes y ha señalado el sector “sabe vender nuestra coctelería”. Ha dicho que “son elaboraciones maravillosas en las que tiramos mucho de imaginación”. Asimismo, el presidente de Abreca ha afirmado que este año “también contamos con unos cócteles estupendos, con una creatividad inigualable que demuestra que cada año este concurso va a más”.

Por su parte, el padrino del Benidorm Gastronómico, Mariano Sanz, ha calificado esta cita de “imprescindible para los amantes del buen ambiente” y ha resaltado que los maestros cocteleros “nos sorprenden con recetas únicas”. Recetas, ha continuado, “que son perfectas para compartir con amigos”.

El alcalde Toni Pérez ha cerrado el acto de presentación incidiendo en la “consolidación” del evento y en el hecho de que la ciudad deja atrás el mes de agosto “en plena temporada alta, que no se acaba hasta después del puente del Pilar, mientras que otros que quieren compararse con nosotros han cerrado la persiana el pasado 31 de agosto”. En ese sentido ha recalcado que Benidorm ”implementa propuestas en los momentos más débiles del año, lo que nos ha llevado a no tener temporada baja”. “Benidorm no inventó los cócteles, pero les ha dado un plano distinto” ha agregado. El alcalde ha afirmado que el cóctel, al igual que Benidorm, “hace ordinario lo extraordinario”. Por último, ha agradecido a Abreca y a todos los participantes su implicación para sacar adelante esta nueva cita del Benidorm Gastronómico y ha afirmado que “seguimos apostando por continuar haciendo cada día mejor a nuestro destino líder porque estamos en las mejores manos”.

Tras este ‘Concurso de Cocktails’, que tendrá lugar del 11 al 20 de septiembre, el calendario del Benidorm Gastronómico 2026 tendrá su siguiente cita del 16 al 25 de octubre, con las ‘XV Jornadas de los Arroces de la Tierra’. El último evento tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre con las II Jornadas de ‘Menjars del Nostre Poble’.