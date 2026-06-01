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Las obras de urbanización y mejora de los accesos al IES Marcos Zaragoza podrían arrancar a mediados de junio

a actuación, con una inversión que transformará 17.500 metros cuadrados del entorno del centro, contempla nuevos viales, una glorieta, carriles bici, zonas verdes y la mejora de la seguridad y accesibilidad de uno de los principales accesos al instituto

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Las obras de urbanización y mejora de los accesos al IES Marcos Zaragoza podrían arrancar a mediados de junio
Las obras de urbanización y mejora de los accesos al IES Marcos Zaragoza podrían arrancar a mediados de junio | Onda Cero Marina Baixa

Las obras de urbanización y mejora de los accesos al IES Marcos Zaragoza de Villajoyosa podrían iniciarse a mediados de junio, coincidiendo con el periodo no lectivo para minimizar las molestias a alumnos y familias. Así lo ha avanzado el alcalde, Marcos Zaragoza, en declaraciones a Onda Cero Marina Baixa.

La actuación, con un plazo de ejecución de 18 meses una vez adjudicada, se desarrollará sobre una superficie de 17.500 metros cuadrados e incluirá la prolongación de la avenida de Altea hasta la calle Cervantes, la construcción de una nueva glorieta y la creación de nuevos viales peatonales y ciclistas. Además, se mejorará el acceso al centro educativo, se renovará el alumbrado y el mobiliario urbano y se crearán nuevas zonas verdes para reforzar la movilidad y la seguridad en el entorno del instituto.

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