Las obras de urbanización y mejora de los accesos al IES Marcos Zaragoza podrían arrancar a mediados de junio

Las obras de urbanización y mejora de los accesos al IES Marcos Zaragoza de Villajoyosa podrían iniciarse a mediados de junio, coincidiendo con el periodo no lectivo para minimizar las molestias a alumnos y familias. Así lo ha avanzado el alcalde, Marcos Zaragoza, en declaraciones a Onda Cero Marina Baixa.

La actuación, con un plazo de ejecución de 18 meses una vez adjudicada, se desarrollará sobre una superficie de 17.500 metros cuadrados e incluirá la prolongación de la avenida de Altea hasta la calle Cervantes, la construcción de una nueva glorieta y la creación de nuevos viales peatonales y ciclistas. Además, se mejorará el acceso al centro educativo, se renovará el alumbrado y el mobiliario urbano y se crearán nuevas zonas verdes para reforzar la movilidad y la seguridad en el entorno del instituto.