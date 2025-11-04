Las obras del elevador al Castell de Finestrat estarán finalizadas en marzo

Un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation EU y orientado a mejorar la accesibilidad. Esta infraestructura conectará la Plaça de la Unió Europea con la zona más alta del casco histórico, donde se encuentra la Ermita.

La inversión total asciende a 700.000 euros, de los cuales la mitad corre a cargo del Ayuntamiento. Es un proyecto que contempla la construcción de una torre-elevador de 26 metros de altura con una pasarela de 24 metros de longitud. “La construcción de este ascensor representa una mejora muy significativa de la accesibilidad y también un componente de dinamismo turístico para revitalizar esta zona del casco histórico y facilitar el acceso y visita de vecinos/as y turistas” afirma el alcalde, Juanfran Pérez.

Los trabajos de estructura continuarán hasta enero y se prevé que la obra esté completamente finalizada en el mes de marzo.