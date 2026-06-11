El nuevo proyecto de urbanización del Plan Parcial Ensanche Levante de Benidorm tiene una base de licitación en 74,2 millones de euros

El proyecto contempla que tres parcelas sean destinadas a la construcción de 600 viviendas protegidas

El plazo de ejecución, una vez comenzadas las obras de urbanización, se ha fijado en 58 meses

La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que engloba a la mayoría de la propiedad del suelo del PP/1 Ensanche Levante ha presentado en el Ayuntamiento el nuevo proyecto de urbanización del sector urbanístico, en el que ya se incluyen las alegaciones estimadas. Dicho documento fija el presupuesto base de licitación del citado plan parcial en 74.214.465,93 euros. Además, se ha establecido un plazo de ejecución de las obras de urbanización, de 58 meses desde el inicio de los trabajos, según ha precisado la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles.

A finales de este mes de junio concluye el plazo del segundo período de exposición pública del proyecto y en el mismo se incluyen dos importantes actuaciones como son el desdoblamiento de la Línea 1 de impulsión a la EDAR de Benidorm y la conexión de media tensión con la subestación de Montebello, en el término municipal de La Nucía.

En cuanto al desdoblamiento de la línea de impulsión Benidorm-EDAR, la longitud de la conducción es de 3,6 kilómetros, con un presupuesto base de licitación de algo más de nueve millones de euros (9.087.058,17 euros). Por otro lado, la conexión de media tensión Armanello-Montebello para dotar de energía al plan parcial abarca una longitud de 8.316 metros y un presupuesto de licitación de 3.118.446,14 euros.

Además de estas infraestructuras, la titular de Urbanismo ha querido poner en valor “la gran zona verde que se va a crear y que dividirá al sector en manzanas. Es en esa gran zona en donde se ubicarán los grandes equipamientos municipales previstos”. Asimismo, ha precisado que “se han modificado partes de los viales para evitar algunas demoliciones de edificaciones existentes”.

La superficie del sector Ensanche Levante es de 575.371,20 metros cuadrados, de los que 171.210,05 se destinarán a viales y 97.791,11 a zonas verdes. El proyecto contempla destinar tres parcelas para la construcción de 600 viviendas protegidas. El resto de parcelas se destinarán a uso terciario turístico hotelero o residencial en edificación abierta “para seguir con el modelo de Benidorm de edificación en altura”. En este caso, la altura mínima de los edificios deberá ser de veinte pisos.

Otro de los aspectos destacados en el desarrollo del plan parcial es que “se protegerá el recorrido de la Séquia Mare, que discurre dentro de una de las zonas verdes del interior del sector”. Por otro lado, según ha indicado Caselles “en el interior del Ensanche Levante se va a delimitar mucho la circulación de vehículos y se primará el uso de medios de transporte sostenibles como bicicletas, patines eléctricos o vehículos eléctricos”, ya que una parte significativa de los viales serán peatonales o ciclocalles.

Una vez resueltas las alegaciones antes de concluir el mes, el siguiente paso será contar con los preceptivos informes sectoriales antes de proceder a la aprobación definitiva del proyecto. A continuación, la propiedad deberá presentar el proyecto de reparcelación, someterlo a exposición y resolver las posibles alegaciones que pudieran presentarse antes de su aprobación e inscripción en el Registro de la Propiedad. Con esos trámites finalizados ya se podría dar inicio a las obras.