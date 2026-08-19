La nueva potabilizadora de Callosa d’en Sarrià ya ha llegado al municipio y entra en su fase final de instalación

La nueva planta potabilizadora de Callosa d’en Sarrià ya se encuentra en el municipio y ha comenzado su proceso de instalación. Tal y como había anunciado previamente el Ayuntamiento, la infraestructura llegó ayer, 18 de agosto, y fue trasladada hasta la zona de Onaer, donde se realizó la descarga del contenedor que alberga la planta.

La llegada de esta infraestructura supone un nuevo avance en la actuación impulsada por el Ayuntamiento para reforzar la calidad y seguridad del abastecimiento de agua potable en Callosa d’en Sarrià y dar respuesta a los episodios de turbidez registrados en el sistema de abastecimiento.

La jefa de obra de Aqualia, Isabel Castro, ha explicado que durante esta semana se desarrollarán los trabajos necesarios para completar la puesta en funcionamiento de la instalación. “Hoy hemos descargado la planta en sí, que va dentro del contenedor. Ahora lo que van a hacer es cargar los filtros con el material que necesitan para filtrar y luego, a lo largo de toda la semana, se va a hacer la puesta en marcha” explicó.

Castro ha detallado que el proceso incluye tanto trabajos de obra mecánica como la instalación y conexión de las conducciones necesarias: “Hay que hacer obra mecánica, que llamamos nosotros, que son las conducciones de tubería; hay que poner los equipos en marcha, hay que comprobar que todo funcione y, en principio, a final de semana estará lista”.

Según la responsable de Aqualia, una vez finalizados estos trabajos, “a partir de ahí el agua podrá ser filtrada y tendrá mejor calidad”.

Una planta diseñada para reducir la turbidez del agua

La nueva potabilizadora compacta incorpora un sistema de microfiltración industrial capaz de retener partículas de hasta una micra, lo que permitirá mejorar el tratamiento del agua y reducir la presencia de partículas en suspensión y otros elementos que pueden afectar a su calidad.

El sistema permitirá actuar especialmente ante episodios de turbidez, uno de los problemas que ha motivado la puesta en marcha de esta actuación.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha destacado que la llegada de la planta se produce conforme al calendario anunciado por el Ayuntamiento.

“Como habíamos prometido, el día 18 de agosto iba a estar montada. Ahora queda el trabajo de finalización, poner los filtros y, como no cabe duda, el agua, a lo largo de esta misma semana, empezará a filtrarse, a reajustarse y a dejarse finalizada para finales de agosto”.

El alcalde ha señalado que la infraestructura permitirá actuar sobre los episodios de turbidez que se han venido produciendo en el municipio, “Los problemas de turbidez que venían ocasionándose por la subida de agua turbia, esta potabilizadora lo que va a hacer es filtrarla hasta el máximo de una micra”.

250.000 euros de inversión para reforzar el abastecimiento

La nueva infraestructura permitirá tratar hasta 150 metros cúbicos de agua por hora y contará con sistemas de funcionamiento automatizado y monitorización remota para facilitar el control permanente de la instalación.

La inversión realizada asciende aproximadamente a 250.000 euros, financiados mediante una modificación de crédito aprobada por el Ayuntamiento ante la necesidad de actuar con carácter urgente para reforzar el sistema de abastecimiento.

En este sentido, Andrés Molina ha explicado que “nos vimos abocados a hacer esta inversión” y que se realizó “una modificación de crédito por una urgencia de unos 250.000 euros”.

El alcalde ha añadido que “aparte de esto, después ya veremos responsabilidades, y lo que tenga que ser, será”, en referencia a las actuaciones que puedan corresponder por parte del Ayuntamiento una vez finalizado el proceso de puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura.

Los trabajos continuarán durante toda esta semana

Una vez descargada la planta en la zona de Onaer, los trabajos continuarán durante los próximos días con la carga del material filtrante, la ejecución de las conexiones de tuberías, la puesta en marcha de los equipos y las comprobaciones técnicas necesarias.

La previsión de los responsables técnicos es que la instalación quede preparada a finales de esta semana, de manera que pueda comenzar a tratar el agua y contribuir a mejorar su calidad.

La planta cuenta además con un diseño compacto, modular y portátil, que permite adaptarla a las necesidades del municipio y facilita su eventual traslado a otra ubicación si en el futuro fuera necesario.