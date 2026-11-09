La Nucía se suma a “La Gran Recogida de Alimentos 2026” este fin de semana

La Nucía se ha sumado a la campaña “La Gran Recogida de Alimentos 2026” de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Esta campaña solidaria será este fin de semana, del 13 al 15 de noviembre. En esta campaña los Bancos de Alimentos refuerzan su abastecimiento de alimentos básicos para repartir entre las personas más necesitadas. Se trata de “ayudar a ayudar” a las familias más vulnerables.

Este año la recogida será física, virtual o mixta, según la cadena, en un total de 8 supermercados de La Nucía. Para informar de la campaña se contará con 40 voluntarios “sociales” que estarán en diferentes horarios en los 4 supermercados nucieros que se han sumado a la campaña de recogida física: Dialprix, Aldi (Ciudad Deportiva), Aldi (Comercial Ricardo) y Más y Más. En otros 4 supermercados nucieros como Spar, Lidl, Mercadona o Día las donaciones serán virtuales. Es el décimo tercer año que se realiza “La Gran Recogida de Alimentos” en La Nucía de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

En la presentación de esta “La Gran Recogida de Alimentos 2026” ha participado Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, que animó a la población nuciera a ser solidaria y “participar en esta campaña de recogida de alimentos en los supermercados”.

El objetivo de esta campaña nacional 2026 es “ayudar a ayudar”, recogiendo la máxima cantidad de alimentos no perecederos en los supermercados mediante la donación solidaria ciudadana, para después distribuirla gratuitamente a las personas más desfavorecidas a través de los Bancos de Alimentos Locales, “porque desgraciadamente hace falta”; en La Nucía se realizará mediante el Programa de Alimentos de la concejalía de Bienestar Social.

Desde esta campaña solidaria “La Gran Recogida de Alimentos 2026” se pide la colaboración ciudadana para recoger los máximos kilos de comida posibles. Para ello se recomienda donar los alimentos más necesarios: conservas de carne y pescado, leche, alimentos infantiles, aceite, legumbres secas y en conserva, harina, arroz, pasta y azúcar. Depositándolos en las cajas grandes de cartón, ubicadas en las salidas de los supermercados.