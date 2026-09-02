La Nucía recuerda que el plazo del Bono Alquiler Joven 2026 de la Generalitat finaliza el 11 de septiembre

La juventud nuciera podrá solicitar las ayudas del Bono Alquiler Joven para el año 2026, hasta el 11 de septiembre. Esta subvención de la Generalitat Valenciana está dirigida a facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los y las jóvenes, de hasta 35 años. Una ayuda que puede llegar hasta los 6.000 euros en total. Para cualquier duda o consulta se puede acudir al Centro Social El Calvari, donde ayudarán a las personas interesadas en esta ayuda.

Esta ayuda autonómica va dirigida a jóvenes de hasta 35 años cuyos ingresos no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trata de una ayuda mensual de hasta 250 euros durante 2 años (24 mensualidades desde enero de 2025), lo que puede suponer una ayuda global de 6.000 euros. Toda la información y tramitación online en: https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/bono-lloguer-jove-2026/bases-i-convocatoria

Requisitos

Los requisitos para optar a esta ayuda del “Bono Alquiler Joven” son: tener la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, estar en situación de residencia regular en España, ser titular de un contrato de arrendamiento o cesión de uso de una vivienda o habitación en la Comunitat Valenciana y cumplir con los requisitos económicos establecidos.

Además, la vivienda debe ser la residencia habitual y permanente del solicitante, quien deberá estar empadronado en la misma. Esta convocatoria da cobertura de dos años y tiene carácter retroactivo, por lo que se puede subvencionar recibos abonados desde el 1 de enero de 2025.

Hasta 11 de septiembre

Hasta el 11 de septiembre se puede solicitar el Bono Alquiler Joven. Para obtener más información sobre estas ayudas, las personas interesadas pueden pasar por el Centro Social El Calvari de La Nucía o en el 966897330. Las ayudas son incompatibles con otras subvenciones para el pago del alquiler, salvo en casos excepcionales como víctimas de violencia de género, personas sin hogar o beneficiarios de ayudas urgentes por desastres naturales.