La Nucía lanza una encuesta sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible

El Ayuntamiento de La Nucía ha puesto en marcha la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el municipio. Se va a cometer es recoger, a través de este cuestionario, la percepción social de la movilidad urbana de los nucieros y nucieras, Desde el consistorio nuciero se pide la colaboración ciudadana contestando a este breve cuestionario, que se podrá responder hasta el 11 de noviembre.

Importancia participación ciudadana

El objetivo del PMUS es impulsar una movilidad verde y sostenible en el municipio. Se circulado un breve cuestionario para recoger la percepción social de la movilidad urbana entre los ciudadanos, los empresarios, los comerciantes, las asociaciones y los clubes de La Nucía. La participación de la ciudadanía en este cuestionario es vital para identificar los principales retos a corto, medio y largo plazo para una mejor movilidad urbana en La Nucía, y así impulsar una movilidad verde y sostenible que convierta al municipio en una referencia en la materia. Se puede responder al cuestionario en menos de 5 minutos y hasta el 11 de noviembre.