La Nucía invierte 140.000 € en la puesta “a punto” de los centros escolares

Como todos los veranos el Ayuntamiento de La Nucía está realizando tareas de mantenimiento y reparación en los centros educativos públicos, para que estén a punto para el inicio del curso escolar, el miércoles 9 de septiembre. Se han realizado diferentes actuaciones en: Colegio Público Muixara, Colegio Público Sant Rafael, l’Escola Infantil El Bressol y el Instituto de La Nucía.

El Ayuntamiento de La Nucía realizará un importante esfuerzo económico de 140.000 euros, para que las aulas y los centros educativos estén en perfectas condiciones para la apertura del curso escolar la próxima semana, demostrando su “compromiso con la educación”

Revisión y Mantenimiento

En todos los centros educativos de La Nucía se ha realizado revisión y mantenimiento de fontanería, electricidad, poda y jardinería, carpintería, limpieza general del centro y especial de los patios e imbornales, pintura, cerrajería y repaso del vallado exterior.

Colegio Sant Rafel

En el Colegio Sant Rafel tras realizar las tareas de fontanería, revisión y mantenimiento de iluminación, colocación de mobiliario para habilitar las aulas, revisión y mantenimiento de aires, pintura, limpieza tanto interior como exterior y carpintería. Se va a proceder a eliminar goteras del gimnasio, y mejoras juegos exteriores en patio infantil y sombraje.

Colegio Muixara

Los Servicios Técnicos Municipales han realizado en el Colegio Muixara trabajos de cerrajería para puertas y vallas, revisión y mantenimiento de aires, actuaciones de albañilería, pintura. Ahora realizarán las tareas de revisión y mantenimiento de fontanería e iluminación y diferentes actuaciones de reparación de albañilería tanto en el interior como exterior del centro educativo nuciero.

Bressol

En l’Escola Infantil Municipal El Bressol el Ayuntamiento de La Nucía ha realizado mantenimiento de carpintería, cerrajería, iluminación, limpieza tanto interior como exterior. También cabe destacar la compra de material de puericultura didáctico para las aulas de este centro de primer ciclo de infantil (0-3 años)

Instituto de La Nucía

Esta semana se realizarán trabajos de limpieza y poda en el patio del Instituto de La Nucía. Así como actuaciones en el huerto escolar para su mantenimiento.