Archivo

La Nucía continúa la digitalización de su Archivo Municipal

Este trabajo ha sido posible gracias a una subvención de 2.039,48 € de la Diputación de Alicante, con el que se ha financiado el 95% del coste de la digitalización de más de 6.000 páginas por parte de una empresa especializada.

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

Dentro de la “Convocatoria de Subvenciones para Digitalización Fondos Documentales de ayuntamientos hasta 50.000 habitantes, con servicio archivo propio” de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de La Nucía ha obtenido una subvención de 2.039,48 €, con las que ha financiado el 95% coste de la “Digitalización de Fondos Documentales”.

En concreto se han digitalizado: Libros de actas de la Comisión Municipal Permanente (1924-1984) y Libros de actas de la Comisión de Gobierno (1985-1996). Se trata de una serie documental de alto valor para el Ayuntamiento, al tratarse de los acuerdos adoptados por estos órganos de gobierno a lo largo de los años.

Junto con los libros de pleno que se digitalizaron en pasadas convocatorias, el patrimonio documental de La Nucía está preservado en lo que respecta a la conservación de los acuerdos de los órganos de gobierno, gracias a esta nueva “digitalización”.

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