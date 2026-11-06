La Nucía acoge al pionero CEFIRE de Inteligencia Artificial

El CEFIRE IA y CEFIRE Territorial, están ubicados en el Lab-Nucia Daniel McEvoy, secretario Autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana y Mercedes Castro, subdirectora General de Formación de Profesorado junto a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y los concejales Pedro Lloret y Sergio Villalba. En este acto también han participado los dos directores Miguel Ángel Lafuente (CEFIRE IA). y Ana Espín (CEFIRE Territorial). Entre los dos CEFIRES trabajan a diario 28 profesionales de la Educación en el Lab_Nucia.

Pionero a nivel estatal

El CEFIRE de Inteligencia Artificial y Pensamiento Computacional, con sede en La Nucía, es un centro de formación del profesorado pionero a nivel estatal. Está compuesto por un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en tecnologías emergentes, innovación educativa y desarrollo del pensamiento computacional, que trabaja para impulsar la transformación digital de la educación.

Su labor está orientada a acompañar de manera directa a los centros educativos y al profesorado de todas las etapas de la Comunitat Valenciana, fomentando prácticas pedagógicas que respondan a los retos de la sociedad actual y del futuro. El CEFIRE IA impulsa un plan de actuación formativo especializado en pensamiento computacional, inteligencia artificial, programación, robótica y tecnologías afines, con el objetivo de transformar la educación desde la innovación y el compromiso.

“CEFIRE IA con gran proyección de futuro”

En sus declaraciones Daniel McEvoy agradeció al Ayuntamiento de La Nucía por su estrecha colaboración con la Consellería de Educación y por ceder los espacios para que trabajen en el mismo edificio del CEFIRE Territorial y el CEFIRE IA. “El CEFIRE Territorial da servicio al profesorado de las dos Marinas (Marina Baixa y Marina Alta) y sus centros educativos. Mientras el novedoso CEFIRE de Inteligencia Artificial, es un CEFIRE pionero en toda España. no existe un centro de formación del profesorado tan singular como este en ninguna autonomía española, solo en la Comunitat Valenciana y y está en La Nucíaa precisamente por ese empuje que tiene esta población y esa proyección de futuro y de innovación que precisamente tienen en este municipio” apuntó el secretario autonómico.

“Compromiso con la educación”

“Hemos visitado el Lab_Nucia y las aulas de Lab_Educa, ubicado en el Ecoparque, para conocer el trabajo que realizan estos dos CEFIRE junto al secretario autonómico de Educación y hemos hablado de proyectos de futuro para seguir creciendo juntos, buscando sinergias entre las dos administraciones: Ayuntamiento y Generalitat. Nosotros cedemos estos espacios a la Consellería para que trabajen cómodamente, facilitando la formación de profesorado y en especial el de los centros educativos nucieros, que serán de los primeros en formarse en IA, al tenerlo a lado de casa. Una vez más demostramos nuestro compromiso con la educación y la formación del profesorado, clave para que el conocimiento en innovación e IA llegue al alumnado” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.