El Mercado Municipal de Altea prepara su traslado provisional durante las obras de rehabilitación

El Ayuntamiento de Altea ha puesto en marcha las actuaciones necesarias para trasladar provisionalmente la actividad del Mercado Municipal mientras se ejecutan las obras de rehabilitación estructural del edificio, con una duración prevista de 14 meses.

El gobierno local contempla una partida de 283.000 euros para el alquiler de una carpa industrial, que inicialmente se plantea ubicar en la plaza del Ayuntamiento, aunque el emplazamiento definitivo dependerá de los informes técnicos. Además, se destinan 125.000 euros a través de un convenio con la Cámara de Comercio de Alicante para facilitar el traslado y adecuar los puestos de venta.

Desde el Partido Popular de Altea, su portavoz, Rocío Gómez, ha cuestionado la actuación planteada por el gobierno local. Los populares sostienen que las obras responden a unas deficiencias de seguridad que, según afirman, se conocen desde hace más de dos años. Gómez considera que el traslado mediante una carpa no supone una modernización del mercado y critica que no se haya aprovechado la actuación para plantear una renovación integral del edificio.

El PP también reclama que se hubieran buscado subvenciones de otras administraciones para financiar una reforma más amplia y defiende que Altea debería contar con un mercado moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales.

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene que la prioridad es garantizar la continuidad de la actividad comercial durante el periodo de obras y preparar las instalaciones provisionales necesarias para los concesionarios.