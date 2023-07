Los Mayorales del Stissim Crist 2023 organizan el ‘Sopar de la Dona’ en el Forum de l’Alfàs

Se trata de una actividad organizada en colaboración con la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de l’Alfàs para recaudar fondos para preparar las próximas Festas Mayores en noviembre

La presidenta de la Comisión de Fiestas, Marisa Cortes, ha invitado a todas las mujeres de la comarca a apuntarse a la cena. "Va a ser una cita muy especial y divertida, que va a merecer la pena vivir en primera persona y que no te lo cuente nadie”, ha declarado Cortés, quien anima a quien aún no tenga su entrada a no demorarse en adquirirla.

Desde la concejalía de Fiestas, su titular Sandra Gómez ha felicitado a los Mayorales por su iniciativa, y anima igualmente a todas las mujeres que puedan sumarse a esta cita festera.

Marisa Cortés al frente de la Mayoralía quiere agradecer de antemano el apoyo de la ciudadanía en todas y cada una de las actividades organizadas hasta la fecha, “La respuesta siempre es alentadora y quiero reiterar las gracias”, y de la misma manera confía que el sábado se superen todas la expectativas.

La cena será a las 21 horas del sábado y para adquirir la entrada hay que reservar en el teléfono 638781184