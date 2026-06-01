Más de un millar de estudiantes de la Marina Baixa se examinan mañana de la PAU

Los estudiantes de la Marina Baixa inician esta semana una de las citas más importantes de su trayectoria académica con la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Centenares de alumnos de segundo de Bachillerato de la comarca se examinarán entre los días 2 y 4 de junio en diferentes sedes habilitadas por la Universidad de Alicante, en unas pruebas que determinarán buena parte de sus opciones de acceso a los estudios superiores el próximo curso.

La Nucía volverá a convertirse en uno de los principales puntos de referencia de la Selectividad en la comarca al acoger, por décimo año consecutivo, los exámenes del Tribunal nº 3 en el Pabellón Muixara. Hasta esta instalación se desplazarán los 261 estudiantes de Benidorm, procedentes de los institutos públicos y del centro privado de la ciudad, además del alumnado del IES La Nucía. Para facilitar los desplazamientos, el Ayuntamiento de Benidorm ha vuelto a poner en marcha un servicio gratuito de autobuses con rutas desde las zonas de Levante y Poniente.

Por otro lado, la Facultad de Bellas Artes de Altea recibirá a un total de 229 alumnos que realizarán allí sus pruebas de acceso, mientras que los 160 estudiantes de La Vila Joiosa acudirán al campus universitario de Sant Joan d'Alacant. En este caso, el Ayuntamiento vilero también ha organizado un servicio especial de transporte gratuito para garantizar que los jóvenes puedan desplazarse hasta la sede de examen en las mejores condiciones.

Durante tres intensas jornadas, los estudiantes pondrán a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de los dos cursos de Bachillerato con el objetivo de obtener la nota necesaria para acceder a las titulaciones universitarias deseadas.