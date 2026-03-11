Fondos Europeos

Más del 95% de la ciudadanía de l´Alfàs considera que los planes de sostenibilidad turística mejoran el turismo y la economía local

Estas encuestas analizan cómo perciben vecinos y turistas las actuaciones impulsadas por el municipio

Así lo muestran los resultados del estudio de repercusión realizado en el marco de los fondos europeos NextGenerationEU en el municipio alfasino, vinculado a estos planes en 2022 y 2023, analizando cómo perciben residentes, sector empresarial y turistas las actuaciones impulsadas en el municipio. Los resultados globales reflejan una valoración muy positiva de los planes: el 95,2% de los encuestados considera que las actuaciones mejoran el turismo, el 92,9% cree que contribuyen a la economía local y el 91,2% opina que avanzan hacia un destino más sostenible. La muestra se distribuyó en un 37% de residentes, un 24% de empresas vinculadas al sector turístico y un 39% de turistas y visitantes. L’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4.480.000 euros de subvención para el desarrollo de los dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de l´Alfàs del Pi, correspondientes a las anualidades 2022 y 2023.

En el PSTD 2022, sobresalen la prevención de inundaciones mediante captación de aguas pluviales en zonas urbanas (82,9%), los baños accesibles en el paseo marítimo (82,0%), la señalización accesible para usuarios con discapacidad visual (77,0%) y la modernización del paseo marítimo para peatones y ciclistas (64,5%). En el PSTD 2023, las actuaciones mejor valoradas incluyen el encauzamiento del Barranco Hondo para evitar inundaciones (85,0%), la mejora de la accesibilidad de las calles (84,3%), la reducción de fugas de agua en el Barranco Hondo (83,2%) y el alumbrado sostenible en viales turísticos (Camí Vell de Altea, 71,2%).

