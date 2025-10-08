La Marina Baixa celebra el Día de la Comunitat Valenciana bajo la amenaza de la DANA Alice

En Benidorm, la jornada festiva comenzará en el Salón de Actos del Ayuntamiento, donde se entregará la Distinción Cultural Ciutat de Benidorm a María José Lozano, en reconocimiento a su destacada trayectoria docente en el ámbito de la informática.

En la Vila Joiosa, los Premis Nou d’Octubre recaerá en el fotógrafo Jaime Galiana y en la Cofradía de Pescadores, mientras que en La Nucia, el Auditori acogerá el concierto de la Unió Musical.

Finestrat cerrará el mes dedicado al centenario del Himno con un concierto especial de la Coral de Finestrat, mientras que en l’Alfàs del Pi, el espectáculo Cateura invitará a reflexionar sobre la sostenibilidad y el valor del reciclaje. En Altea, la jornada festiva ha arrancará con la tradicional cursa del 9 d’octubre.