FESTIVO

La Marina Baixa celebra el Día de la Comunitat Valenciana bajo la amenaza de la DANA Alice

Los municipios de la Marina Baixa se preparan para celebrar mañana, 9 de octubre, el Día de la Comunitat Valenciana con numerosos actos culturales y festivos. Sin embargo, las previsiones meteorológicas anuncian un empeoramiento del tiempo debido a la llegada de la DANA Alice, que podría alterar el desarrollo de algunos eventos

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

En Benidorm, la jornada festiva comenzará en el Salón de Actos del Ayuntamiento, donde se entregará la Distinción Cultural Ciutat de Benidorm a María José Lozano, en reconocimiento a su destacada trayectoria docente en el ámbito de la informática.

En la Vila Joiosa, los Premis Nou d’Octubre recaerá en el fotógrafo Jaime Galiana y en la Cofradía de Pescadores, mientras que en La Nucia, el Auditori acogerá el concierto de la Unió Musical.

Finestrat cerrará el mes dedicado al centenario del Himno con un concierto especial de la Coral de Finestrat, mientras que en l’Alfàs del Pi, el espectáculo Cateura invitará a reflexionar sobre la sostenibilidad y el valor del reciclaje. En Altea, la jornada festiva ha arrancará con la tradicional cursa del 9 d’octubre.

