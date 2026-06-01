La Marina Baixa activa y refuerza los servicios de socorrismo y vigilancia en sus playas

Hoy se pone en marcha en Benidorm refuerza desde hoy todos los servicios de sus playas coincidiendo con el inicio de la temporada alta. Entre las novedades, el servicio de limpieza amplía su plantilla hasta los 24 operarios. Escuchamos al alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

Por su parte, Alfàs del Pi el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en la playa del Racó de l’Albir, que permanecerá operativo hasta finales de septiembre. El dispositivo estará atendido por tres socorristas y un sanitario. Además, el punto de baño accesible abrirá sus puertas el próximo 15 de junio.

Y en Altea, este lunes ha comenzado el servicio de socorrismo y salvamento en las playas del municipio, que permanecerá operativo hasta el 30 de septiembre en horario de once de la mañana a siete de la tarde. Paralelamente, el Ayuntamiento ha finalizado los trabajos de puesta a punto del litoral para la temporada estival. Aurora Serrat, edil de playas, ha destacado el importante trabajo realizado durante los últimos meses por la Empresa Pública de Desarrollo Municipal para que las playas de Altea estén preparadas para afrontar el verano en las mejores condiciones posibles. Asimismo, “se mantienen las mejoras incorporadas el pasado año en materia de accesibilidad. Los puntos de playa accesible continúan ubicados en Cap Blanc, la Roda, el Bol y el Espigó,

En Villajoyosa, ya están instaladas las boyas en la playa centro y se ultima el arranque del servicio de vigilancia para este fin de semana.