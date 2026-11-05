La Marina Baixa abre la vacunación contra la gripe y la COVID-19 a toda la población sin cita previa

A partir de hoy, 5 de noviembre, los ciudadanos de la comarca de la Marina Baixa pueden acudir a su centro de salud para recibir la vacuna contra la gripe y la COVID-19 sin necesidad de pedir cita previa

Para la campaña de este año, la Conselleria de Sanidad ha adquirido más de 1.200.000 dosis de la vacuna frente a la gripe y más de 715.000 dosis contra la COVID-19.

La campaña también se ha estado desarrollando en colegios y residencias de mayores, con el objetivo de facilitar la inmunización de los colectivos más vulnerables.

Entre los grupos prioritarios para la vacunación contra la gripe se encuentran las personas mayores de 60 años, los menores de entre 6 y 71 meses, las embarazadas y quienes presentan determinadas enfermedades o factores de riesgo.

No obstante, desde hoy la campaña se abre al resto de la población, que también podrá vacunarse acudiendo directamente a su centro de salud, sin necesidad de pertenecer a alguno de estos grupos prioritarios.