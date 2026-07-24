Mañana presentación del Llibre de Festes d’Agost 2026 en la plaça Major

La “Presentació del Llibre de Festes d’Agost 2026” está organizada por els Majorals 2026- Penya Els Festers, l’Associació de Penyes La Nucia y la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía.

Presentación del “Llibre de Festes”

La plaça Major acogerá mañana sábado, a las 22 horas, la presentación del “Llibre de les Festes d’Agost 2026”. A través de videos y música la Penya Els Festers- Majorals 2026 dará a conocer sus contenidos, colaboradores, portada y el programa de actos. También se dará un detalle a todas las personas que con su escrito han participado en el contenido de esta publicación. Este acto será presentado por Alejandro Morcillo Mallorquín y Miguel Llorca Cano, majorals de la Penya Els Festers. Esta presentación tiene entrada libre y gratuita.

Este acto es el primero de la “trilogia prefestera nuciera” y marca el inicio de la cuenta atrás para les “Festes d’Agost 2026”.

Actos previos “Festes d’Agost”

Tras la presentación del libro vendrán la “Presentació de la Reina 2026” (sábado 1 de agosto) y la “Coronació de la Reina 2026” (sábado 8 de agosto), que completarán la “trilogia prefestera nuciera” como cada año.

Les “Festes d’Agost de La Nucia”, en honor a la “Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc” y declaradas de Interés Turístico Local, se celebran cada año del 14 al 18 de agosto. 5 intensos días de fiesta que marcan un antes y un después en el calendario anual nuciero.