Luis García Plaza vuelve al Villajoyosa C.F. encabezando un proyecto al que se suman conocidos ex jugadores y técnicos vileros

Luis García Plaza regresa al fútbol vilero. Su intención es, según sus propias palabras, “devolver al menos un poco de todo lo que el Villajoyosa C.F. me ha dado como entrenador profesional”. El entrenador alteano, actualmente máximo responsable del Sevilla F.C. de la Primera División española, encabeza un proyecto futbolístico en la Vila con el que pretende reverdecer los éxitos obtenidos hace años, en los que el club llegó a militar en 2ª División B, entonces tercera categoría del fútbol español.

Junto a García Plaza regresan al Villajoyosa C.F. conocidos ex jugadores y técnicos vileros que también formaron parte del club en épocas anteriores como Juan Mayor, Felipe Ferrándiz y Alejandro Pérez, así como personal y directivos que en otras etapas formaron parte de la Junta Directiva, como José Luis del Nero e Isidro Cantó.

“Hace ya tiempo que siento como una obligación ayudar al fútbol de la Vila, porque fue el Villajoyosa C.F. quien me abrió las puertas al mundo del fútbol profesional. Muy especialmente me impulsa el recuerdo de ese gran presidente que fue Andrés Planells y de aquellas épocas vividas, esto ha sido lo que me ha movido para dar el paso, máxime cuando además aquellos con los que trabajé en esa época han decidido acompañarme. Vamos a intentar situar de nuevo al Villajoyosa C.F. como un referente futbolístico de la provincia”, ha manifestado García Plaza.

Tal y como se ha informado en la Asamblea, incorporados estos nuevos miembros a la Junta Directiva y tras la dimisión del anterior presidente, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos la Presidencia del club ha sido asumida por el Vicepresidente Primero, Juan Mayor, dada la urgencia en iniciar la planificación deportiva de la temporada entrante. Posteriormente, el club iniciará los trámites para convocar un proceso electoral del que surja una nueva Junta Directiva, habiendo confirmado Luis García Plaza que es su intención encabezar una candidatura de la que formarán parte este grupo de personas recientemente incorporadas, además de algunas otras que se darán a conocer en su momento.

Según el Presidente en funciones Juan Mayor, el proyecto deportivo presentado “tiene su prioridad en el fútbol base, del que se pretende vuelva a ser un referente formando personas y luego futbolistas”. Otros objetivos marcados para esta primera etapa serían “ilusionar a la afición formando un equipo competitivo con una mayoría de jugadores nacidos en la Vila” y, también, “potenciar el fútbol femenino”.