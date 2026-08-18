Llega a Lo Nunca Visto el show de Isabel Rey “Diva de Barrio”

El ciclo de monólogos de comedia ‘Lo Nunca Visto’ se está preparando para vivir una de sus noches más auténticas e irreverentes de este verano en el recinto SkyFest Benidorm.

Este jueves 20 de agosto, la monologuista Isabel Rey se subirá al escenario principal para presentar ‘Diva de Barrio’, un espectáculo cargado de nostalgia, crítica al postureo actual, chicle en la boca, y mucha improvisación, rompiendo así todos los moldes en un viaje sin filtros directo a los años 2000, momento en el que las relaciones humanas se vivían de una manera muy diferente.

A través de un humor “de barrio” cercano, natural y con su característico toque “choni”, Isabel Rey compartirá sus mejores anécdotas de vida con todo lujo de detalles, confrontando la felicidad ficticia de las pantallas actuales con la conexión real de la vieja escuela. El espectáculo promete derrochar dinamismo, con la participación de “sus chochetes” y contará además con un cierre especial que no dejará a nadie indiferente.

La propuesta forma parte de la firme apuesta veraniega de SkyFest Benidorm por diversificar el ocio en el nuevo recinto estival de la Costa Blanca, que combina grandes eventos musicales, como Chayanne, Taburete o el Latin Fest, con las mejores citas del stand-up nacional, con figuras como Miguel Lago, Álex Clavero o Luis Piedrahita.

Lo Nunca Visto: Una experiencia de ocio completa al aire libre

El evento tendrá lugar de nuevo en el recinto SkyFest Benidorm, un recinto habilitado dentro de la Ciutat Esportiva Guillermo Amor, en un espacio amplio y preparado para las grandes citas del verano en la costa alicantina.

La organización de Skyfest Benidorm recuerda que el recinto abrirá sus puertas desde las 20:00 horas, permitiendo a los asistentes disfrutar de un ambiente previo idóneo con ambientación musical con DJ antes del inicio del espectáculo y una variada oferta gastronómica en su zona de restauración al aire libre.

Las últimas entradas disponibles para disfrutar de Luis Piedrahita se pueden adquirir a través de la web lonuncavisto.es.

Calendario de actuaciones: un verano de risas en Skyfest Benidorm

Todas las actuaciones tendrán lugar los jueves de agosto, con apertura de puertas a las 20:00, en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

El 20 de agosto, Isabel Rey, la mujer que rompe moldes con su comedia potente y sin filtros. Una voz imprescindible del stand up español que no te puedes perder.

El 27 de agosto, Miguel Miguel, cierra la temporada con su humor surrealista y su puesta en escena única.