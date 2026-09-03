Les Fonts de l’Algar cierran un verano de récord y mantienen su actividad durante todo el año

Les Fonts de l’Algar, uno de los principales referentes del turismo de naturaleza de la Marina Baixa y de la provincia de Alicante, han cerrado la temporada alta de verano con un balance muy positivo, marcado por el buen funcionamiento del dispositivo especial desplegado durante los meses de mayor afluencia.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, Rafael Gregori, ha realizado hoy una valoración de la temporada y ha destacado que “el año ha sido espectacular, ha habido un gran trabajo de todo el equipo que estamos ahí en Algar”.

Gregori ha puesto especialmente en valor la labor desarrollada por la Técnica de Turismo, el coordinador de Les Fonts de l’Algar y todos los trabajadores del paraje, así como la colaboración de las empresas encargadas de los servicios de seguridad y socorrismo, que han formado parte del dispositivo especial de verano.

“Todos han hecho un trabajo excepcional para que este verano haya sido todo perfecto y para que nuestros visitantes puedan disfrutar de las Fuentes del Algar”, ha señalado el concejal.

Un dispositivo reforzado para una temporada de máxima afluencia

El buen balance del verano se produce después de que el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià reforzara los servicios del paraje ante el incremento de visitantes previsto durante la temporada alta.

Durante el verano se ha contado con un dispositivo específico de socorrismo, vigilancia, seguridad, mantenimiento y atención al visitante, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y cómoda y, al mismo tiempo, preservar el entorno natural.

El Ayuntamiento también había acometido durante 2026 diferentes actuaciones de mejora en materia de accesibilidad y seguridad, entre ellas la renovación de barandillas y elementos de protección a lo largo del recorrido, además de actuaciones específicas en la zona del Toll Blau, uno de los puntos más emblemáticos del paraje.

A estas actuaciones se sumó la mejora de los espacios peatonales en el acceso a Les Fonts de l’Algar, una intervención destinada a incrementar la seguridad de los visitantes en una de las zonas de mayor tránsito turístico de Callosa d’en Sarrià.

Les Fonts de l’Algar continúan abiertas después del verano

Aunque la temporada alta de verano ha finalizado, Les Fonts de l’Algar permanecen abiertas durante todo el año y continúan siendo una de las principales propuestas de turismo de naturaleza de la Marina Baixa.

Rafael Gregori ha recordado que del 1 al 15 de septiembre el paraje mantiene su horario de 9:00 a 19:00 horas y no existen franjas horarias de acceso.

Además, a partir del 16 de septiembre se permitirá nuevamente la visita con mascotas, de acuerdo con las condiciones establecidas para el acceso al paraje.

El concejal ha animado a seguir visitando Les Fonts de l’Algar durante los próximos meses, especialmente teniendo en cuenta que las temperaturas permiten disfrutar del entorno natural más allá de los meses estrictamente estivales.

“Algar está abierto todo el año a disposición de todos los turistas y todos los visitantes que quieran venir a verlo”, ha afirmado Gregori, quien ha añadido que, con las temperaturas de los últimos años, “es muy apetecible incluso hasta octubre”.

Un referente del turismo de naturaleza en la Costa Blanca

Les Fonts de l’Algar constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Callosa d’en Sarrià y de la Marina Baixa, gracias a su conjunto de cascadas, pozas y espacios naturales vinculados al río Algar.

El Ayuntamiento trabaja para compatibilizar la afluencia turística con la conservación del entorno, la seguridad de los visitantes y la mejora progresiva de los servicios e infraestructuras.

Desde el consistorio se recuerda asimismo a quienes visiten el paraje la importancia de respetar las normas de uso, cuidar las instalaciones y contribuir a la conservación de este espacio natural.

Rafael Gregori ha concluido invitando a vecinos y turistas a seguir descubriendo el paraje durante los próximos meses “Os esperamos con los brazos abiertos”.