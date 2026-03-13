L’Alfàs del Pi ultima la renovación del alumbrado público en la urbanizacion Foia Blanca

Las obras de renovación del alumbrado público en la urbanización Foia Blanca, en L’Alfàs del Pi, entran ya en su recta final. Esta mañana, la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Mayte García, ha realizado una visita técnica a las obras acompañada por la concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, el concejal de Urbanismo, Toni Such, responsables de SRS Consultoría Técnica, encargados de la dirección de obra, y de la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., al frente de la ejecución del proyecto.

En estos momentos se están ultimando los trabajos de mejora de la infraestructura central por la que discurre el cableado del alumbrado, una actuación que permitirá modernizar toda la red y dejar preparada la zona para futuros proyectos de renovación de luminarias.

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha señalado que “la intervención no solo contempla la instalación de nuevas luminarias, sino también la renovación de la infraestructura que soporta toda la red eléctrica, una actuación fundamental en una urbanización con más de cuatro décadas de antigüedad”. Según Such, “estos trabajos permitirán garantizar la seguridad y fiabilidad del sistema de alumbrado durante los próximos años y facilitarán la incorporación de nuevas tecnologías de eficiencia energética”.