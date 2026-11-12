L’Alfàs del Pi reunirá el 16 de noviembre a mujeres referentes en innovación, ciencia y transformación tecnológica

L’Alfàs del Pi acogerá el próximo lunes 16 de noviembre el V Encuentro Mujeres, Innovación y Ciencia, una jornada que reunirá a representantes de administraciones públicas, universidades, empresas y centros de conocimiento para compartir experiencias y proyectos relacionados con la innovación y la transformación tecnológica. El encuentro se celebrará en el Centro Social Playa Albir, de 9:00 a 16:00 horas, y contará con la participación de profesionales y responsables institucionales de distintos municipios de España.

Organizado por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, la Red Innpulso y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el encuentro se ha consolidado como un espacio para visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo científico y tecnológico, fomentar el intercambio de conocimientos y generar nuevas oportunidades de colaboración.

La concejala de Innovación y Relaciones Institucionales, Rocío Guijarro, ha subrayado que uno de los principales objetivos de esta jornada es dar visibilidad al talento femenino y reconocer el papel de las mujeres que están liderando proyectos de innovación desde diferentes ámbitos. “Queremos mostrar que las mujeres están presentes en todos los espacios de la transformación tecnológica y que su conocimiento y experiencia son fundamentales para afrontar los retos de nuestras ciudades. Este encuentro permite compartir iniciativas que ya están dando resultados, crear redes de colaboración y avanzar hacia una innovación más abierta e inclusiva”, ha afirmado.

Rocío Guijarro ha presentado el Encuentro junto a la concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, y el edil de Relación con Colectivos y Clubs de Residentes, Patrick de Meirsman. Durante su intervención, Guijarro ha explicado que “l’Alfàs forma parte de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación desde 2016, pero es la primera vez que acogemos este encuentro. Y por lo tanto, por un lado, nos supone un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo. Y, por otro, es una gran oportunidad para mostrar lo que l'Alfàs está haciendo en innovación”

Durante este día, l'Alfàs será el punto de encuentro de referentes que están liderando la transformación tecnológica en toda España. En concreto, vendrán más de veinte profesionales destacadas que trabajan en la administración pública, universidades, empresas y centros de investigación. Y, aunque vienen de ámbitos distintos, comparten un mismo objetivo: poner la innovación y la tecnología al servicio de las personas. .

La programación comenzará a las 9:00 horas con la actuación del joven pianista y compositor de Benidorm Aidan Antares, de 12 años. Tras esta actuación tendrá lugar, a las 9:30 horas, el acto de apertura institucional, que contará con las intervenciones del alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, y de la presidenta de la Red Innpulso y alcaldesa de Viladecans, Olga Morales. A continuación, María del Mar Pérez Morillo, vocal asesora de la Dirección General de Inteligencia Artificial, ofrecerá la ponencia inaugural. “La inteligencia artificial está transformando el mundo, y la administración pública no puede quedarse atrás. Por eso, se hablará de cómo la IA puede ayudar a ofrecer servicios más ágiles, cercanos y eficaces”, ha señalado Guijarro

Uno de los principales bloques de la mañana estará dedicado al liderazgo femenino en la transformación y la innovación de las ciudades. En este espacio de diálogo participarán representantes municipales de La Vall d’Uixó, Esplugues de Llobregat, Benidorm y l’Alfàs del Pi, que presentarán proyectos relacionados con la planificación de la innovación, los distritos especializados en salud y bienestar, la innovación turística y el proyecto ‘L’Alfàs Innova’. La sesión estará moderada por María Pilar González Gotor, jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI.

La inteligencia artificial, el análisis de datos y la aplicación de nuevas tecnologías a la gestión municipal tendrán también un papel destacado. Tras una pausa para el café y el networking, se presentarán distintas experiencias impulsadas desde los ayuntamientos de Rubí, Málaga y Torrent, centradas en el uso de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de la administración, la inclusión digital de las personas mayores y la conectividad ciudadana. Se trata, según Rocío Guijarro, de “proyectos reales, que funcionan y que, además, otras ciudades pueden conocer y adaptar, ya que al final, aprender unas ciudades de otras es la forma más rápida de mejorar”.

El programa continuará con un espacio de diálogo técnico bajo el título ‘Mujeres construyendo la ciudad inteligente: IA, datos y tecnología al servicio de las personas’. En él se darán a conocer proyectos desarrollados en Lorquí, Terrassa y Sant Boi de Llobregat, relacionados con la caracterización de ciudades inteligentes, la divulgación científica y la experimentación pública y comunitaria con perspectiva feminista.

Otro de los asuntos centrales será el fomento de las vocaciones STEM, es decir, las disciplinas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Representantes de la UNED de Dénia, la Universidad de Alicante y la empresa EDICOM abordarán la importancia de acercar estas áreas de conocimiento a niñas y jóvenes, promover referentes femeninos y ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones en profesiones científicas y tecnológicas.

La jornada concluirá con una síntesis de los contenidos y un acto de clausura institucional en el que participarán Eduard Balbuena-Longo, director general de la Red Innpulso, y Teresa Riesgo Alcaide, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El encuentro finalizará con un cóctel y un espacio de networking para favorecer el intercambio de experiencias y el establecimiento de nuevas alianzas.

Las inscripciones para participar en el V Encuentro Mujeres, Innovación y Ciencia continúan abiertas. Las personas interesadas pueden solicitar su participación a través del correo electrónico innovacion@lalfas.com. La jornada, que se celebrará en el Centro Social Playa Albir, reunirá a cerca de un centenar de personas de distintas ciudades de España..