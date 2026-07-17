L’Alfàs del Pi recicla 312 litros de aceite usado y casi 900 kilos de textil en solo dos meses

El Consorci Mare, entidad responsable del tratamiento de residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, instaló hace dos meses en l’Alfàs del Pi un total de 30 nuevos contenedores, 20 destinados a la recogida de aceite doméstico usado y 10 para ropa y textil usado, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta separación de residuos y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible.

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, ha visitado hoy el municipio junto al portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, Toni Such, para conocer la evolución de esta iniciativa y valorar los primeros datos de recogida.

González de Zárate ha destacado especialmente los resultados obtenidos en la recogida de aceite doméstico. "La implantación de estos contenedores está teniendo muy buenos resultados. En solamente dos meses estamos viendo una respuesta muy positiva, tanto en textil como en aceite, y quiero destacar especialmente el caso del aceite usado, porque al principio suele ser un reciclaje más lento debido a que la ciudadanía tiene que familiarizarse con el funcionamiento del contenedor y con la forma correcta de depositarlo", ha señalado.

El presidente del Consorci Mare ha felicitado al municipio por estos datos y ha explicado la importancia ambiental de esta iniciativa. "Estos proyectos nacen para dar solución a problemas que teníamos en el vertedero. Aproximadamente un 12% del residuo que llegaba mezclado con la basura era textil y, cuando llega de esta manera, no se puede separar ni reutilizar correctamente. Con estas medidas ya hemos conseguido reducir un 24% de ese residuo textil, y todavía no llevamos un año trabajando con este sistema", ha indicado.

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, Toni Such, ha valorado positivamente la respuesta de la ciudadanía y ha destacado la utilidad de acercar estos puntos de recogida a los vecinos y vecinas. "Los datos registrados en estos primeros meses demuestran que cuando facilitamos a la ciudadanía herramientas cómodas y accesibles, la respuesta es positiva. Estos nuevos contenedores permiten gestionar correctamente residuos que hasta ahora resultaban más difíciles de separar y contribuyen a que l’Alfàs del Pi siga avanzando en materia de sostenibilidad", ha señalado.

Los residuos textiles deben depositarse en bolsas de plástico cerradas y pueden incluir ropa, calzado, mantas, sábanas, peluches o menaje del hogar, incluso aunque se encuentren en mal estado, ya que muchos de estos materiales pueden ser reutilizados o reciclados posteriormente.

En cuanto al aceite doméstico usado, debe introducirse en botellas de plástico bien cerradas, preferentemente de hasta 1,5 litros, una vez que el aceite esté completamente frío. Desde el Consorci Mare recuerdan que no debe depositarse nunca por el desagüe y que estos contenedores no admiten aceite de motor ni envases de vidrio.

Los 20 contenedores de aceite doméstico usado se han distribuido por diferentes puntos del municipio, ubicándose en las calles Valle Inclán, Baviera, Xirivella, Finestrat, Richard Wagner, Serra Muixara, Falguera, Reino Unido, Guionista Iborra, Les Escoles y Tauró; en las avenidas Gran Canaria, del Albir, Óscar Esplá, País Valencià y Constitución; y en los caminos Vell d’Altea, dels Alguers y de Coves.

Por su parte, los contenedores de textil usado se han instalado en las calles Valle Inclán, Xirivella y Finestrat; en la intersección de la calle Baviera con Belgrado; en la avenida Gran Canaria; en el Camí Vell d’Altea; junto al parking del mercadillo en la avenida del Albir; frente al CEIP Racó de l’Albir; en la intersección de la avenida Óscar Esplá con la calle J.S. Bach; y en la avenida Óscar Esplá, además de sumarse a otros puntos de la red textil ya existente en el municipio.

El Consorci Mare dispone del teléfono 958 43 71 06 para comunicar incidencias relacionadas con estos contenedores y continúa trabajando junto a los municipios consorciados para fomentar la recogida selectiva, reducir la cantidad de residuos que llegan a vertedero y avanzar hacia una economía más circular.