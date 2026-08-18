L’Alfàs recibe una subvención de 357.700 euros de la Diputación a través del Plan + Cerca 2026

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha recibido una subvención de 357.700 euros de la Diputación Provincial de Alicante, concedida en el marco del Plan +Cerca 2026, una línea de ayudas destinada a colaborar con los municipios de la provincia en la financiación de gastos corrientes relacionados con la prestación y el mantenimiento de los servicios públicos.

El concejal portavoz del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Toni Such, ha destacado la importancia de este tipo de subvenciones, que “resultan vitales para que los ayuntamientos podamos seguir garantizando el buen funcionamiento de los servicios públicos y mantener en las mejores condiciones posibles las instalaciones y espacios municipales”.

La concesión de esta ayuda quedó recogida en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) de 23 de abril de 2026 y supone una importante aportación para las arcas municipales, al permitir disponer de recursos para atender gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano del Ayuntamiento y de los distintos servicios e instalaciones de titularidad municipal. El Plan +Cerca contempla este tipo de gastos corrientes vinculados a servicios públicos, entre ellos el mantenimiento de parques y jardines, instalaciones deportivas y culturales, edificios municipales, bibliotecas, centros educativos o los gastos energéticos, entre otros.

Such ha señalado que “los gastos corrientes forman parte del día a día de cualquier administración y son imprescindibles para que los servicios funcionen con normalidad”, por lo que ha valorado positivamente el respaldo económico de la Diputación de Alicante a los municipios de la provincia. “Estas ayudas nos permiten disponer de mayores recursos y afrontar con más garantías los gastos necesarios para mantener los servicios que prestamos a la ciudadanía”, ha añadido el concejal, quien ha destacado la colaboración entre administraciones como una herramienta fundamental para mejorar la gestión municipal.

La subvención concedida a l’Alfàs del Pi se enmarca en el Plan +Cerca 2026 de la Diputación de Alicante, un programa provincial orientado a proporcionar recursos económicos a los ayuntamientos para contribuir a la prestación de servicios y a la atención de las necesidades ordinarias de los municipios. La Diputación ha distribuido mediante este programa cerca de nueve millones de euros entre municipios de la provincia.