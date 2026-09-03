L’Alfàs mejora y acondiciona los colegios públicos durante el verano

Los tres colegios públicos de l’Alfàs del Pi afrontan el inicio del nuevo curso escolar con sus instalaciones puestas a punto, gracias a los trabajos de conservación, mantenimiento y mejora realizados durante todo el periodo vacacional por los servicios técnicos municipales, en coordinación con la concejalía de Educación.

La concejala de Educación, Laura Sevilla, ha querido hacer hincapié en el extraordinario trabajo realizado durante todo el verano por los servicios técnicos municipales. “Quiero reconocer y agradecer especialmente el gran trabajo que han realizado nuestros operarios municipales durante estos meses. Han estado trabajando durante todo el verano para que los colegios estén preparados y en las mejores condiciones posibles cuando comience el nuevo curso”, ha señalado.

Durante los meses de verano, los operarios municipales han atendido las necesidades trasladadas por los equipos directivos de los centros, realizando distintas tareas de mantenimiento y reparación, tanto en el interior como en el exterior de los colegios. Entre ellas se incluyen trabajos de pintura, fontanería, electricidad y limpieza, así como actuaciones en patios, aceras, vallados, techos y suelos.

Se trata, en muchos casos, de obras menores, pero necesarias para garantizar que los centros educativos se encuentren en las mejores condiciones posibles para recibir al alumnado y al personal docente y no docente con el comienzo del curso.

La concejala de Educación de l’Alfàs, Laura Sevilla, ha destacado también la importancia de la coordinación entre la comunidad educativa y el Ayuntamiento para detectar y atender las necesidades de los centros. “Son actuaciones que muchas veces pueden parecer pequeñas, pero que son importantes para el día a día de los colegios y para que alumnado y profesorado puedan desarrollar su actividad en unas instalaciones seguras, cuidadas y adecuadas”, ha añadido.

La puesta a punto de los centros educativos públicos forma parte del trabajo que cada verano desarrolla el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, aprovechando el periodo no lectivo para ejecutar las reparaciones y labores de mantenimiento necesarias y dejar los colegios preparados para el regreso a las aulas.