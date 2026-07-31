L’Alfàs da luz verde a la ordenanza reguladora del servicio de agua y alcantarillado

En el pleno ordinario del mes de julio, celebrado esta mañana, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi únicamente ha aprobado la ordenanza reguladora de la prestación del servicio, sin autorizar simultáneamente un nuevo cuadro tarifario ha explicado el concejal Portavoz, Toni Such, y obedece a la adaptación de la normativa al régimen de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, exigido por la legislación vigente. “La ordenanza que se ha aprobado tiene como finalidad establecer el marco jurídico que regula la prestación patrimonial pública no tributaria del servicio, es decir, los derechos y obligaciones de las personas usuarias, las condiciones de prestación del servicio y el régimen de las tarifas. Durante la consulta pública previa ya se indicaba que la ordenanza integra las tarifas del suministro de agua y alcantarillado, pero eso no significa que las modifique automáticamente”. Para que existiera un incremento de la tarifa la ordenanza incorporaría un nuevo cuadro de tarifas superior al vigente, algo que no se da.

El Pleno del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial Pública No Tributaria derivada de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, una norma que establece el marco jurídico que regulará las tarifas y las condiciones económicas de estos servicios municipales esenciales. Con esta ordenanza, el Ayuntamiento adapta la regulación municipal a la normativa estatal vigente, que establece que las contraprestaciones económicas derivadas de servicios públicos gestionados de forma indirecta, como es el caso del abastecimiento de agua y el alcantarillado en l'Alfàs del Pi, deben regularse mediante una ordenanza específica.

El texto aprobado recoge los derechos y obligaciones de las personas usuarias, determina quiénes están obligados al pago del servicio, regula el sistema tarifario y establece los criterios para la contratación, facturación, revisión de tarifas, altas y bajas del suministro, así como las condiciones relativas al uso de la red municipal de abastecimiento y saneamiento. La ordenanza diferencia los distintos tipos de suministros —domésticos, comerciales, industriales, agrícolas, para obras y otros usos específicos— y contempla una estructura tarifaria compuesta por una cuota fija, vinculada a la disponibilidad del servicio de abastecimiento de agua, y una cuota variable en función del consumo realizado. En el caso del alcantarillado, la tarifa se determina en función del uso del servicio.

Asimismo, incorpora medidas destinadas a garantizar un uso responsable de la red municipal, regulando aspectos como las inspecciones, la detección de fraudes, las conexiones irregulares o el procedimiento de suspensión del suministro en caso de impago. En este último supuesto, la norma protege a las personas en situación de vulnerabilidad económica, evitando el corte del suministro cuando los Servicios Sociales municipales acrediten dicha circunstancia. La nueva regulación también establece el procedimiento para la revisión de las tarifas, que deberá ajustarse a la legislación vigente y, cuando corresponda, contar con la autorización de la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana.

Tras su aprobación inicial por el Pleno, la ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el tablón de anuncios y en la página web municipal, abriéndose un periodo de exposición pública de treinta días hábiles para que la ciudadanía pueda presentar las reclamaciones o sugerencias que estime oportunas. Si durante ese plazo no se presentan alegaciones, la ordenanza quedará aprobada definitivamente y entrará en vigor tras su publicación oficial.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi continúa actualizando su normativa municipal para adecuarla al marco legal vigente, dotando de mayor seguridad jurídica a la prestación de un servicio público esencial para la ciudadanía como es el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado.

En otro orden de cosas, en la misma sesión plenaria, se ha aprobado el expediente para la concesión demanial de uso privativo de una parcela dotacional de uso educativo situada en la urbanización Cautivador, destinada a la construcción y explotación de un colegio de enseñanza bilingüe con sistema educativo extranjero. Con este acuerdo, el Consistorio da luz verde al inicio del procedimiento de licitación mediante concurrencia competitiva, con el objetivo de adjudicar la concesión de este suelo público para la implantación de un centro educativo que amplíe la oferta formativa del municipio. El canon mínimo de licitación se ha fijado en 21.380,20 euros anuales, mejorable al alza por los licitadores. También se han aprobado los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas que regirán el proceso, así como la composición de la Mesa de Contratación, ordenando la apertura del procedimiento y la publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La aprobación de este expediente supone un nuevo paso administrativo permitiendo reforzar la oferta educativa del municipio, y favorece la llegada de nuevas inversiones vinculadas al ámbito de la enseñanza.

Se han desestimado las mociones presentadas por el Grupo Municipal de VOX, y terminaba la sesión en el turno de preguntas, con el aplauso y reconocimiento unánime de los miembros de la Corporación, solicitado por la portavoz del grupo Municipal de VOX para Bomberos y Fuerzas de Seguridad, por su actuación frente a la extinción de los incendios a nivel estatal, circunstancia que aprovechaba el alcalde, Vicente Arques, para apelar a la colaboración ciudadana ya que ayer estuvimos a punto de vivir un drama a consecuencia de una negligencia que provocó un fuego en los términos de l’Alfàs y La Nucía, que bien podía haber terminado de manera bien distinta si no hubiera sido por la rápida y eficaz intervención de Bomberos y Policía Local, a quienes el presidente del pleno ha felicitado en nombre de toda la Corporación.