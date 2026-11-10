L’Alfàs del Pi instala un Punto Violeta y Arco Iris con motivo de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto

Estos puntos tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante una posible situación de violencia o agresión, así como dar a conocer los recursos y servicios de atención disponibles. Además de ofrecer información, el Punto Violeta proporciona asesoramiento y acompañamiento, especialmente dirigido a las mujeres que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad o necesitar ayuda.

La concejala de Igualdad, Laura Sevilla, ha destacado la importancia de mantener estos espacios durante las fiestas para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista. Según ha señalado, se trata de una iniciativa que complementa el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y que contribuye a fomentar la educación en valores, la prevención de abusos y agresiones y el respeto a todas las personas.

Los Puntos Violeta son también espacios de visibilización y concienciación, que permiten sensibilizar a la ciudadanía sobre las situaciones de violencia que pueden sufrir las mujeres, especialmente en contextos festivos. El objetivo es que todas las personas puedan disfrutar del ocio y de las celebraciones con libertad, tranquilidad y total seguridad.

La concejala alfasina ha aprovechado para recordar que l’Alfàs del Pi cuenta, además, con una Mesa Multidisciplinar en Materia de Violencia de Género, impulsada por el Ayuntamiento para mejorar la detección temprana, reforzar la prevención y ofrecer una respuesta coordinada y eficaz ante posibles casos de violencia machista.

Este órgano reúne a profesionales de distintos ámbitos, entre ellos las fuerzas de seguridad, los servicios sociales y los centros educativos y sanitarios, que trabajan conjuntamente para establecer protocolos de actuación y garantizar una intervención diligente y especializada.

Desde la Concejalía de Igualdad se anima a las mujeres que estén sufriendo violencia a denunciar y solicitar ayuda, así como a cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas de que se pueda estar produciendo una situación de este tipo.

Esta iniciativa se desarrolla con financiación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que permiten establecer y reforzar los protocolos de actuación de los servicios municipales en esta materia.

Las personas que necesiten ayuda o información pueden contactar con la Policía Local, en el teléfono 965 887 200, o con los Servicios Sociales municipales, en el 965 887 3289